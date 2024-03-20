Toplu para öde saniyesinde emekli ol! SGK uzmanı ilaç gibi gelecek kombinasyonları açıkladı

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Sigorta primlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve herhangi bir eksikliğin önceden tespit edilerek giderilmesi emeklilik sürecinde karşılaşılabilecek problemlerin önüne geçebiliyor. Eksik prim günlerinin tamamlanması için borçlanma, emeklilik hedeflerine ulaşmada kritik bir rol oynayabiliyor.

BORÇLANMA YOLLARI VE AVANTAJLARI Sigortalı Kadınların Doğum Borçlanması Her bir çocuk için iki yıl süreyle yapılabilecek doğum borçlanması, annelerin emeklilik hedeflerine ulaşmasında büyük bir destek sağlar.