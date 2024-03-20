Tarihin En Büyük Hazinesi Ortaya Çıktı! 22 Milyar Dolar Değerinde! 3 Ülke Şimdiden...

ÜÇ ÜLKE PAYLAŞAMIYOR San Jose'nin keşfi, İspanya, Bolivya ve Kolombiya arasında bir hazine savaşına neden oldu. Her üç ülke de bu değerli yükün kendilerine ait olduğunu iddia ediyor.

Geminin batışının üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen bu servetin kime ait olduğuna dair bir karara varılamadı. Geminin batığı ve içindeki hazineler, uluslararası hukukun karmaşık sularda yüzen bir meselesi haline geldi.

San Jose'nin hikayesi, okyanusun derinliklerinde gizli kalan bir geçmişle günümüz teknolojisini bir araya getiriyor. Bu batık, sadece kayıp bir hazineyi değil, aynı zamanda denizcilik tarihine ışık tutan bir kültürel mirası da temsil ediyor.

Uzmanlar ve bölgedeki devletler bu büyük servetin geleceğine ne olacağı konusunda bir yol haritası çizmeye çalışırken San Jose'nin sırları, hala okyanusun karanlık sularında saklı kalmaya devam ediyor.