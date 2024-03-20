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SSK BAĞKUR emeklisine müjde gibi müjde! Maaşı 10.005 TL ve üstü olan yaşadı! Kişi başı 11.750 TL ödenecek

Mart ayı emekli vatandaşlar için adeta bir fırsatlar dönemi olarak karşımıza çıkıyor. Bankalar emekli maaşlarını kendi bünyelerine taşıyanlara özel avantajlar sunarak dikkatleri üzerine çekiyor. Bu kapsamda emeklilerin maaşlarını belirli bankalara taşıması durumunda, çeşitli cazip promosyonlardan ve avantajlardan yararlanma imkanı bulunuyor. Ancak bu özel fırsatlardan yararlanmak isteyen emeklilerin harekete geçme zamanı geldi. Çünkü fırsatlar için son tarih 31 Mart.

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 08:54 Güncelleme 20 Mart 2024, 08:54
SSK BAĞKUR emeklisine müjde gibi müjde! Maaşı 10.005 TL ve üstü olan yaşadı! Kişi başı 11.750 TL ödenecek

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Bankaların sunduğu bu özel kampanyalardan faydalanabilmek için, emeklilerin seçtikleri banka ile bir maaş anlaşması yapmaları zorunlu. Anlaşma yapılırken, bankanın belirlediği koşulları yerine getirmek ve gerekli evrakları tamamlamak büyük önem taşıyor.

BANKALAR VE SUNDUKLARI AVANTAJLAR

Garanti BBVA

Garanti BBVA, emeklilere özel olarak 4.500 TL'den başlayıp 7.500 TL'ye kadar çıkan promosyon ödemeleri yaparak dikkat çekiyor. Banka, kredi kartı harcamaları ve mobil uygulama kullanımıyla kazanılabilecek bonuslar sunuyor.

Kuveyt Türk

Kuveyt Türk, 4.800 TL'den başlayıp 8.000 TL'ye kadar ulaşan promosyon tutarlarıyla ön plana çıktı.

Şekerbank ve TEB

Şekerbank ve TEB, emeklilere 3.000 TL'den başlayıp 5.000 TL'ye kadar ulaşan promosyon ödemeleri ile katılım sağlıyor.

Türkiye Finans

Türkiye Finans, 5.000 TL'den başlayıp 12.500 TL'ye kadar çıkan promosyonlar ve ek avantajlarla emeklilerin karşısına çıkıyor.

Yapı Kredi

Yapı Kredi, emeklilere 4.500 TL'den başlayıp 7.500 TL'ye kadar ulaşan promosyon tutarları sunarken, otomatik fatura ödeme talimatları, kredi kartı harcamaları ve mobil uygulama kullanımı ile ek ödüller vaat ediyor.

Akbank

Akbank, emekli müşterilerine 6.000 TL'den başlayıp 10.000 TL'ye kadar ulaşan promosyon ödemeleri sunuyor. Bu teklifler, kredi kartına tanımlanan otomatik fatura ödeme talimatları ve chip para gibi ek avantajlarla zenginleştiriliyor.

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