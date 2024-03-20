Müjde 8’e 8 kala verildi! 21-24-28 Mart’ta hesaba yatacak duyurusu mutluluktan havalara uçurdu! SSK BAĞKUR tamamı için...

Son rakamı 6 olanlar: 23 Mart
Son rakamı 4 olanlar: 24 Mart
Son rakamı 2 olanlar: 25 Mart
Son rakamı 0 olanlar: 26 Mart
Bağ-Kur (4B) Emekli Maaşları Ödeme Günleri
Tahsis numarası son rakamı 9, 7, ve 5 olanlar: 25 Mart
Son rakamı 3, 1 olanlar: 26 Mart
Son rakamı 8, 6, ve 4 olanlar: 27 Mart
Son rakamı 2 ve 0 olanlar: 28 Mart
E-DEVLET ÜZERİNDEN EMEKLİ MAAŞ KOLAYLIKLARI
SGK emeklilere yönelik getirdiği bir diğer yenilikle e-Devlet platformuna eklenen yeni özelliklerle de dikkat çekiyor. Artık emekliler maaş ödeme günlerini ve miktarlarını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabilecek. Bu maaşların ne zaman yatacağına dair net bilgilere hızlıca ulaşmayı sağlayan bir özelliktir.
E-DEVLET'TE YENİLİKLER
Maaş Detayları Görüntüleme: Emekliler, e-Devlet'e eklenen bu yeni özellik sayesinde maaş detaylarını görüntüleyebilecek.
Tahmini Emekli Maaşı Hesaplama: Vatandaşlar, yine e-Devlet üzerinden tahmini emekli maaşlarını hesaplayabilecekler.