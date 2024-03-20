40’tan fazla meslek listeye dahil edildi! 1997 - 2019 arası girişliler şak diye emekli olacak

FHSZ, sadece belirli meslek gruplarına değil, geniş bir yelpazede çalışanları kapsıyor. Kamuda ve özel sektörde toplam 45 farklı meslek dalında çalışanlar bu sistemden yararlanma fırsatına sahip. Bu sayede ağır işlerde çalışanlar başta olmak üzere çeşitli sektörlerde görev yapan bireylerin emeklilik süreçleri destekleniyor.
HANGİ MESLEKLERİ KAPSIYOR?
FHSZ sisteminden yararlanabilecek meslek grupları arasında çimento fabrikalarında çalışanlar, madenciler, sağlık çalışanları ve gazeteciler gibi geniş bir alan bulunuyor.
Bu sistem çalışanların yıpranma payını dikkate alarak her yıl için 60 ila 180 gün arasında değişen sürelerle, erken emeklilik avantajı sunuyor.