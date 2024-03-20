SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

40'tan fazla meslek listeye dahil edildi! 1997 - 2019 arası girişliler şak diye emekli olacak

Erken emeklilik, özellikle ağır iş kollarında çalışanlar için büyük bir rahatlama sunuyor. 'Fiili Hizmet Süresi Zammı' (FHSZ) adı verilen bu sistem belirli meslek gruplarında çalışan bireylerin çalıştıkları süreye ek olarak belirli bir oranda gün eklenmesini sağlayarak emeklilik yaşını düşürüyor. Bu yıpranma payı göz önünde bulundurularak binlerce kişinin daha erken emeklilik hakkı kazanmasına olanak tanıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 09:20 Güncelleme 20 Mart 2024, 09:20
40’tan fazla meslek listeye dahil edildi! 1997 - 2019 arası girişliler şak diye emekli olacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

FHSZ, sadece belirli meslek gruplarına değil, geniş bir yelpazede çalışanları kapsıyor. Kamuda ve özel sektörde toplam 45 farklı meslek dalında çalışanlar bu sistemden yararlanma fırsatına sahip. Bu sayede ağır işlerde çalışanlar başta olmak üzere çeşitli sektörlerde görev yapan bireylerin emeklilik süreçleri destekleniyor.

HANGİ MESLEKLERİ KAPSIYOR?

FHSZ sisteminden yararlanabilecek meslek grupları arasında çimento fabrikalarında çalışanlar, madenciler, sağlık çalışanları ve gazeteciler gibi geniş bir alan bulunuyor.

Bu sistem çalışanların yıpranma payını dikkate alarak her yıl için 60 ila 180 gün arasında değişen sürelerle, erken emeklilik avantajı sunuyor.

MESLEKLERE GÖRE ERKEN EMEKLİLİK SÜRE SINIRLAMALARI

Bu avantajdan yararlanmak için her meslek grubu için belirlenen süre sınırlamaları bulunmaktadır. Genellikle bu süreler 5 yıl ile sınırlı iken Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet mensupları için bu süre 8 yıla kadar uzayabilmektedir.

Özellikle yeraltı işlerinde çalışanlar için 1.800 gün, diğer sigortalılar için ise 3.600 gün FHSZ kapsamında çalışma şartı aranmaktadır.

Erken emeklilik özellikle ağır işlerde çalışanlar için tanınmış bir hak olmasına rağmen, kapsamının genişletilmesi yönünde kamudan ve özel sektörden gelen talepler dikkate alınmaktadır.

Bu talepler daha fazla meslek grubunun erken emeklilik avantajlarından yararlanabilmesi için değerlendiriliyor.

Erken emeklilik, çalışma hayatında önemli bir konumda bulunuyor. Özellikle yıpratıcı işlerde çalışan bireyler için sunulan bu imkan, hem fiziksel hem de mental sağlığın korunmasına yardımcı oluyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TAKVİM firari ana-oğulun ABD’deki lüks rezidansını ortaya çıkarmıştı! Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Katilin arkadaşının da ehliyeti yokmuş
CHP lideri Özgür Özel Gökhan Zan ile arasındaki kirli pazarlığı itiraf etti! Lütfü Savaş’ı aklama çabasına girdi! Gözlerinde başka bir hırs var
İHH
En düşük emekli maaşı alanları ilgilendiriyor! Emekli maaşında yeni sistem! Yaş kriteri mi geliyor?
CHP’li isimlerin yaptığı Para Kulelerinin yeni görüntüsü çıktı! İBB Spor Kulübü yazılı çantayla taşıdılar
Kafa karışıklığı sona eriyor! Akaryakıtta ’tek fiyat dönemi’ başlıyor
Türk Telekom
İşten ayrılana 5’li güvence! Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kimlere ihbar tazminatı ödemesi yapılır?
Başkan Erdoğan’dan Şoför Esnafları ile İftar Programı’nda önemli açıklamalar | Kamuya müjde: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Spor ekonomistleri Kerem Akbaş ile Tuğrul Akşar TAKVİM’e değerlendirdi: Kulüp ekonomik yıkım yaşar!
21 bin TL üzerinde kira geliri olanlar dikkat | Beyan için son 13 gün! İndirilecek giderler nasıl hesaplanır? Eksik beyanname verilirse ne olur?
Şehidimizin kanı yerde kalmadı! MSB: Irak’ın kuzeyinde 27 terör hedefi vuruldu
CHP’deki paradan kulede çelişkili ifadeler kayıp avrolar! 5 madde binbir fırıldak: 15 milyon 501 bin lira nasıl ödendi? Kimin kasasından çıktı?
CHP’nin kanalı Halk TV’de Timur Soykan’dan PKK ağzı: Kayyum atıyorsan sen darbecisin
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kabullendi: Biz hepimiz aday olduk Erdoğan tek kazandı
SON DAKİKA