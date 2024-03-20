40’tan fazla meslek listeye dahil edildi! 1997 - 2019 arası girişliler şak diye emekli olacak

MESLEKLERE GÖRE ERKEN EMEKLİLİK SÜRE SINIRLAMALARI Bu avantajdan yararlanmak için her meslek grubu için belirlenen süre sınırlamaları bulunmaktadır. Genellikle bu süreler 5 yıl ile sınırlı iken Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet mensupları için bu süre 8 yıla kadar uzayabilmektedir.

Özellikle yeraltı işlerinde çalışanlar için 1.800 gün, diğer sigortalılar için ise 3.600 gün FHSZ kapsamında çalışma şartı aranmaktadır.

Erken emeklilik özellikle ağır işlerde çalışanlar için tanınmış bir hak olmasına rağmen, kapsamının genişletilmesi yönünde kamudan ve özel sektörden gelen talepler dikkate alınmaktadır.

Bu talepler daha fazla meslek grubunun erken emeklilik avantajlarından yararlanabilmesi için değerlendiriliyor.

Erken emeklilik, çalışma hayatında önemli bir konumda bulunuyor. Özellikle yıpratıcı işlerde çalışan bireyler için sunulan bu imkan, hem fiziksel hem de mental sağlığın korunmasına yardımcı oluyor.