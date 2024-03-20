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2 Milyon TL 1.20 Faizli Konut Kredisi Geri Ödemesi Kaç TL?

İlk Evim Konut Kredisi, ev sahibi olmak isteyenler için hazırlanıyor. Bu kredi, ilk kez ev alacaklara yönelik. 120 ya da 180 ay taksit seçenekleri var. Peki 2 milyon TL kredi aldığınızda aylık ne kadar ödersiniz? Toplam geri ödeme ne olur?

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 12:44 Güncelleme 20 Mart 2024, 12:44
2 Milyon TL 1.20 Faizli Konut Kredisi Geri Ödemesi Kaç TL?

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1.20 konut kredisi, düşük gelirli insanların ev sahibi olmasını kolaylaştırıyor. Bu kredi ile 120 ya da 180 ay vadede ödeme yapabilirsiniz. Devlet bu krediyi, kira fiyatlarının yükselmesi ve ev ihtiyacını karşılamak için sunuyor.

Kimler Faydalanabilir?

Bu krediden yararlanmak için daha önce ev sahibi olmamış ve şu anda bir evi olmayan kişiler başvurabilir. Projeye bu yüzden İlk Evim Konut Kredisi adı verilmiş.

Etkileri Neler Olacak?

Bu proje ile birlikte, birçok kişi kira ödemek yerine kendi evinin sahibi olmayı tercih edecek. Bu durum, ev satışlarını artırabilir ve rekabetle birlikte ev fiyatlarında düşüş olabilir.

1.20 Faizli Konut Kredisi Nasıl Hesaplanır?

Örnek Hesaplama

Kredi türü: Konut Kredisi

Kredi miktarı: 2.000.000 TL

Vade: 180 ay

Faiz: 1.20

2.000.000 TL için 180 ay vadede %1,20 faizle kredi alırsanız:

  • Aylık Taksit: 27.174,45 TL
  • Toplam Geri Ödeme: 4.891.401,03 TL

İlk Evim Konut Kredisi Nedir?

İlk Evim Konut Kredisi, özellikle ilk kez ev sahibi olacak bireyler için tasarlanmış bir finansman yöntemidir. Bu kredi, uygun faiz oranları ve geri ödeme planları ile dikkat çeker, böylece bütçenizi sarsmadan ev sahibi olmanıza olanak tanır.

Avantajları Nelerdir?

  • Uygun Faiz Oranları: İlk evinizi satın alırken, bankalar genellikle daha düşük faiz oranları sunar. Bu, toplam geri ödeme miktarınızı önemli ölçüde azaltabilir.
  • Esnek Ödeme Planları: Farklı ödeme planları arasından seçim yapabilir, bütçenize en uygun olanı tercih edebilirsiniz.
  • Uzun Vadeli Ödeme Seçenekleri: Kredi vadesi, genellikle 10 yıla kadar uzanabilir. Bu, aylık ödemelerinizi daha yönetilebilir hale getirir.
  • Devlet Destekleri: Bazı durumlarda, devlet tarafından sunulan faiz indirimleri veya diğer teşviklerden yararlanabilirsiniz.

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