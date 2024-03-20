2 Milyon TL 1.20 Faizli Konut Kredisi Geri Ödemesi Kaç TL?

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1.20 konut kredisi, düşük gelirli insanların ev sahibi olmasını kolaylaştırıyor. Bu kredi ile 120 ya da 180 ay vadede ödeme yapabilirsiniz. Devlet bu krediyi, kira fiyatlarının yükselmesi ve ev ihtiyacını karşılamak için sunuyor.

Kimler Faydalanabilir? Bu krediden yararlanmak için daha önce ev sahibi olmamış ve şu anda bir evi olmayan kişiler başvurabilir. Projeye bu yüzden İlk Evim Konut Kredisi adı verilmiş.