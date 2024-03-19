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Tarihin En Büyük Hazinesi! 3 Ülke 22 Milyar Dolarlık Hazineyi Paylaşamıyor

Yaklaşık 300 yıl önce 1708 yılında, Karayip Denizi'nin mavi suları altında bir trajedi yaşandı. İspanya ve İngiltere'nin donanmaları arasındaki çatışma sırasında İspanya'ya ait San Jose gemisi batırıldı. Bu olay tarihin en değerli batıklarından birinin yaratılmasına neden oldu. İçinde 200 tona yakın altın, gümüş ve zümrüt taşıyan San Jose bugün dahi 18 milyar dolarlık bir serveti temsil ediyor.

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 12:27 Güncelleme 19 Mart 2024, 12:27
Tarihin En Büyük Hazinesi! 3 Ülke 22 Milyar Dolarlık Hazineyi Paylaşamıyor

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San Jose gemisinin bulunması modern teknolojinin ve otonom araçların bir başarısı olarak kayıtlara geçti. 2018 yılında yapılan bu büyük keşif yıllar süren araştırmaların sonucunda gerçekleşti. Geminin içindeki kıymetli madenlerin günümüzdeki değeri uzmanlara göre 18 milyar dolar civarında. Bu keşif tarihi ve ekonomik açıdan büyük öneme sahip.

YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Kolombiya ordusu en son teknoloji ekipmanları kullanarak okyanusun 900 metre altında yatan San Jose'den yeni görüntüler paylaştı.

Bu görüntüler gemideki altınların yanı sıra Çin porselenleri ve daha önce keşfedilmemiş iki gemi kalıntısını da gözler önüne serdi. Bu yeni buluntular, San Jose'nin hikayesini daha da gizemli hale getiriyor.

ÜÇ ÜLKE PAYLAŞAMIYOR

San Jose'nin keşfi, İspanya, Bolivya ve Kolombiya arasında bir hazine savaşına neden oldu. Her üç ülke de bu değerli yükün kendilerine ait olduğunu iddia ediyor.

Geminin batışının üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen bu servetin kime ait olduğuna dair bir karara varılamadı. Geminin batığı ve içindeki hazineler, uluslararası hukukun karmaşık sularda yüzen bir meselesi haline geldi.

San Jose'nin hikayesi, okyanusun derinliklerinde gizli kalan bir geçmişle günümüz teknolojisini bir araya getiriyor. Bu batık, sadece kayıp bir hazineyi değil, aynı zamanda denizcilik tarihine ışık tutan bir kültürel mirası da temsil ediyor.

Uzmanlar ve bölgedeki devletler bu büyük servetin geleceğine ne olacağı konusunda bir yol haritası çizmeye çalışırken San Jose'nin sırları, hala okyanusun karanlık sularında saklı kalmaya devam ediyor.

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