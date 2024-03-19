O Tarihe Dikkat! Kuyumcular Yeni Rakamı Açıkladı! Gram Altın Bu Fiyata Ulaşacak!

Altın piyasası için çok önemli bir hafta. FED ne karar verecek, merak ediliyor. Türkiye'de de Merkez Bankası'nın kararı bekleniyor. Bu iki önemli haber, altın fiyatlarını etkileyecek. Ama ons altın için asıl önemli olan, FED Başkanı'nın sözleri olacak. Eğer faiz düşürüleceğine dair işaret verirse, ons altın fiyatı yükselebilir. Merkez Bankası'nın kararı da, dolaylı olarak gram altın fiyatını etkileyebilir.
Kuyumcular, altın piyasasını en iyi bilenler ve merak edilen soruları cevapladılar. Özellikle gram altın için tahminlerini paylaştı ve altın yatırımcılarına önemli tavsiyelerde bulundu.
Altına Güvenenler Kazandı!
Kuyumcular, altın yatırımı yapanların kazandığını söylüyor. "Altına güvenen kazanır" diyor ve bunun son zamanlarda yine kanıtlandığını belirtiyor. Altını olanların parası arttı ve bu artış devam edecek. Henüz altın almayanlar için şimdi alım zamanı. Daha önce alınsaydı, daha çok kazanılırdı ama yine de kazanç var. Altın yatırımında uzun vadeli düşünmek lazım.