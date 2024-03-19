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O Tarihe Dikkat! Kuyumcular Yeni Rakamı Açıkladı! Gram Altın Bu Fiyata Ulaşacak!

Bu hafta altın alacaklar için önemli. Fiyatlar değişmeye devam ediyor. Kuyumcular ne diyor peki? Gram altın için tahminler değişti mi?

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 12:31 Güncelleme 19 Mart 2024, 12:31
O Tarihe Dikkat! Kuyumcular Yeni Rakamı Açıkladı! Gram Altın Bu Fiyata Ulaşacak!

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Altın piyasası için çok önemli bir hafta. FED ne karar verecek, merak ediliyor. Türkiye'de de Merkez Bankası'nın kararı bekleniyor. Bu iki önemli haber, altın fiyatlarını etkileyecek. Ama ons altın için asıl önemli olan, FED Başkanı'nın sözleri olacak. Eğer faiz düşürüleceğine dair işaret verirse, ons altın fiyatı yükselebilir. Merkez Bankası'nın kararı da, dolaylı olarak gram altın fiyatını etkileyebilir.

Kuyumcular, altın piyasasını en iyi bilenler ve merak edilen soruları cevapladılar. Özellikle gram altın için tahminlerini paylaştı ve altın yatırımcılarına önemli tavsiyelerde bulundu.

Altına Güvenenler Kazandı!

Kuyumcular, altın yatırımı yapanların kazandığını söylüyor. "Altına güvenen kazanır" diyor ve bunun son zamanlarda yine kanıtlandığını belirtiyor. Altını olanların parası arttı ve bu artış devam edecek. Henüz altın almayanlar için şimdi alım zamanı. Daha önce alınsaydı, daha çok kazanılırdı ama yine de kazanç var. Altın yatırımında uzun vadeli düşünmek lazım.

Kuyumcu Tahmni!

Kuyumcular, gram altın için bir tahminde bulunuyor. Şu anda gram altının fiyatı 2.444 TL. Bu fiyat zamanla daha da artacak. Eğer FED faizleri düşürürse, gram altını elde tutmak zorlaşacak. Sonunda bu olacak. 2024'te gram altın, en çok kazandıran yatırım olacak. Yıl sonuna kadar fiyatın 3.750 TL olmasını bekliyoruz.

Altın Fiyatlarındaki Yükselişin Nedenleri

Altın fiyatlarındaki yükselişin birçok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenler arasında global ekonomik belirsizlikler, düşük faiz oranları, enflasyon beklentileri ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar sayılabilir. Yatırımcılar, bu tür belirsiz dönemlerde genellikle değerini koruma potansiyeline sahip varlıklara yönelirler, ve altın bu varlıkların başında gelir.

Güncel Altın Fiyatları

19 Mart 2024 tarihi itibarıyla altın fiyatları şu şekildedir:

  • Gram Altın:

    • Alış Fiyatı: 2.444 lira
    • Satış Fiyatı: 2.485,29 lira

  • Çeyrek Altın:

    • Yeni Çeyrek Alış: 4.053 lira
    • Yeni Çeyrek Satış: 4.217 lira

  • Yarım Altın:

    • Yeni Yarım Alış: 8.057 lira
    • Yeni Yarım Satış: 8.309 lira

  • Tam Altın:

    • Yeni Tam Alış: 16.447 lira
    • Yeni Tam Satış: 17.004 lira

  • Ata Altın:

    • Yeni Ata Alış: 16.984 lira
    • Yeni Ata Satış: 17.842 lira

  • Ata Beşli Altın:

    • Yeni Ata Beşli Alış: 81.854 lira
    • Yeni Ata Beşli Satış: 85.947 lira

  • Gremse Altın:

    • Yeni Gremse Alış: 40.235 lira
    • Yeni Gremse Satış: 41.748 lira

Canlı Altın Fiyatları

NOT: Burada yer alan bilgilerle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

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