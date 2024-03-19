O Tarihe Dikkat! Kuyumcular Yeni Rakamı Açıkladı! Gram Altın Bu Fiyata Ulaşacak!

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Altın piyasası için çok önemli bir hafta. FED ne karar verecek, merak ediliyor. Türkiye'de de Merkez Bankası'nın kararı bekleniyor. Bu iki önemli haber, altın fiyatlarını etkileyecek. Ama ons altın için asıl önemli olan, FED Başkanı'nın sözleri olacak. Eğer faiz düşürüleceğine dair işaret verirse, ons altın fiyatı yükselebilir. Merkez Bankası'nın kararı da, dolaylı olarak gram altın fiyatını etkileyebilir.

Kuyumcular, altın piyasasını en iyi bilenler ve merak edilen soruları cevapladılar. Özellikle gram altın için tahminlerini paylaştı ve altın yatırımcılarına önemli tavsiyelerde bulundu.