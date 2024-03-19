Mutluluktan havalara uçuracak duyuru 9’a 9 kala geldi! 20-23-27 Mart tarihlerinde hesaba geçecek! SSK BAĞKUR hepsi için...

SGK'nın getirdiği yeniliklerden biri, emekli maaş ödemelerinin tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen yeni bir takvim üzerinden duyurulmasıdır. Bu düzenleme, SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklileri için uygulanmakta olup, emeklilerin maaş ödemelerini daha kolay takip etmelerini sağlamaktadır.