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Mutluluktan havalara uçuracak duyuru 9'a 9 kala geldi! 20-23-27 Mart tarihlerinde hesaba geçecek! SSK BAĞKUR hepsi için...

Milyonlarca emekli vatandaş her ayın gelmesini iple çekerken en çok merak edilen sorulardan biri olan "Emekli maaşım ne zaman yatacak?" sorusu artık Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından getirilen yeni düzenlemelerle çok daha net bir yanıt buluyor. SGK emekli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak amacıyla bir dizi yeniliği hayata geçirdi. Bu yenilikler ödeme takvimlerinden e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek sorgulamalara kadar geniş bir yelpazede kolaylıklar sunuyor.

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 09:03 Güncelleme 19 Mart 2024, 09:03
Mutluluktan havalara uçuracak duyuru 9’a 9 kala geldi! 20-23-27 Mart tarihlerinde hesaba geçecek! SSK BAĞKUR hepsi için...

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SGK'nın getirdiği yeniliklerden biri, emekli maaş ödemelerinin tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen yeni bir takvim üzerinden duyurulmasıdır. Bu düzenleme, SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklileri için uygulanmakta olup, emeklilerin maaş ödemelerini daha kolay takip etmelerini sağlamaktadır.

SSK (4A) Emekli Maaşları Ödeme Günleri

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: 17 Mart
Son rakamı 7 olanlar: 18 Mart
Son rakamı 5 olanlar: 19 Mart

Son rakamı 3 olanlar: 20 Mart
Son rakamı 1 olanlar: 21 Mart
Son rakamı 8 olanlar: 22 Mart

Son rakamı 6 olanlar: 23 Mart
Son rakamı 4 olanlar: 24 Mart
Son rakamı 2 olanlar: 25 Mart
Son rakamı 0 olanlar: 26 Mart

Bağ-Kur (4B) Emekli Maaşları Ödeme Günleri

Tahsis numarası son rakamı 9, 7, ve 5 olanlar: 25 Mart
Son rakamı 3, 1 olanlar: 26 Mart
Son rakamı 8, 6, ve 4 olanlar: 27 Mart
Son rakamı 2 ve 0 olanlar: 28 Mart

E-DEVLET ÜZERİNDEN EMEKLİ MAAŞ KOLAYLIKLARI

SGK emeklilere yönelik getirdiği bir diğer yenilikle e-Devlet platformuna eklenen yeni özelliklerle de dikkat çekiyor. Artık emekliler maaş ödeme günlerini ve miktarlarını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabilecek. Bu maaşların ne zaman yatacağına dair net bilgilere hızlıca ulaşmayı sağlayan bir özelliktir.

E-DEVLET'TE YENİLİKLER

Maaş Detayları Görüntüleme: Emekliler, e-Devlet'e eklenen bu yeni özellik sayesinde maaş detaylarını görüntüleyebilecek.
Tahmini Emekli Maaşı Hesaplama: Vatandaşlar, yine e-Devlet üzerinden tahmini emekli maaşlarını hesaplayabilecekler.

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