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Maaşı 10.005 TL ve üstü olana kombo müjde geldi! Kişi başı 10.650 TL ödenecek: SSK BAĞKUR emeklisine müjde gibi müjde

Mart ayı emekli vatandaşlar için bankaların sunduğu cazip promosyon ve avantajlarla dolu bir dönem olarak öne çıkıyor. Emekliler maaşlarını belirli bankalara taşıyarak özel faiz oranlarından ücretsiz bankacılık hizmetlerine ve sigorta avantajlarından birçok ek fırsata kadar geniş bir yelpazede avantajlardan faydalanma imkanı buluyor. Bu özel kampanyalardan yararlanmak isteyen emeklilerin Mart ayı sonuna kadar harekete geçmeleri gerekmekte.

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 16:34 Güncelleme 19 Mart 2024, 16:34
Maaşı 10.005 TL ve üstü olana kombo müjde geldi! Kişi başı 10.650 TL ödenecek: SSK BAĞKUR emeklisine müjde gibi müjde

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Bankaların sunduğu bu özel kampanyalardan faydalanabilmek için, emeklilerin seçtikleri banka ile bir maaş anlaşması yapmaları zorunlu. Anlaşma yapılırken, bankanın belirlediği koşulları yerine getirmek ve gerekli evrakları tamamlamak büyük önem taşıyor.

BANKALAR VE SUNDUKLARI AVANTAJLAR

Garanti BBVA

Garanti BBVA, emeklilere özel olarak 4.500 TL'den başlayıp 7.500 TL'ye kadar çıkan promosyon ödemeleri yaparak dikkat çekiyor. Banka, kredi kartı harcamaları ve mobil uygulama kullanımıyla kazanılabilecek bonuslar sunuyor.

Kuveyt Türk

Kuveyt Türk, 4.800 TL'den başlayıp 8.000 TL'ye kadar ulaşan promosyon tutarlarıyla ön plana çıktı.

Şekerbank ve TEB

Şekerbank ve TEB, emeklilere 3.000 TL'den başlayıp 5.000 TL'ye kadar ulaşan promosyon ödemeleri ile katılım sağlıyor.

Türkiye Finans

Türkiye Finans, 5.000 TL'den başlayıp 12.500 TL'ye kadar çıkan promosyonlar ve ek avantajlarla emeklilerin karşısına çıkıyor.

Yapı Kredi

Yapı Kredi, emeklilere 4.500 TL'den başlayıp 7.500 TL'ye kadar ulaşan promosyon tutarları sunarken, otomatik fatura ödeme talimatları, kredi kartı harcamaları ve mobil uygulama kullanımı ile ek ödüller vaat ediyor.

Akbank

Akbank, emekli müşterilerine 6.000 TL'den başlayıp 10.000 TL'ye kadar ulaşan promosyon ödemeleri sunuyor. Bu teklifler, kredi kartına tanımlanan otomatik fatura ödeme talimatları ve chip para gibi ek avantajlarla zenginleştiriliyor.

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