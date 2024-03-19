Maaşı 10.005 TL ve üstü olana kombo müjde geldi! Kişi başı 10.650 TL ödenecek: SSK BAĞKUR emeklisine müjde gibi müjde

Bankaların sunduğu bu özel kampanyalardan faydalanabilmek için, emeklilerin seçtikleri banka ile bir maaş anlaşması yapmaları zorunlu. Anlaşma yapılırken, bankanın belirlediği koşulları yerine getirmek ve gerekli evrakları tamamlamak büyük önem taşıyor.
BANKALAR VE SUNDUKLARI AVANTAJLAR
Garanti BBVA
Garanti BBVA, emeklilere özel olarak 4.500 TL'den başlayıp 7.500 TL'ye kadar çıkan promosyon ödemeleri yaparak dikkat çekiyor. Banka, kredi kartı harcamaları ve mobil uygulama kullanımıyla kazanılabilecek bonuslar sunuyor.
Kuveyt Türk
Kuveyt Türk, 4.800 TL'den başlayıp 8.000 TL'ye kadar ulaşan promosyon tutarlarıyla ön plana çıktı.