Tarlada Altın Yağmuru! 7’den 70’e Herkesi Şaşırtan Keşif!

Bir mısır tarlasında yapılan bu keşif, 700'den fazla altın para içeriyor. Uzmanlar, bu paraların 150 yıldan fazla önce, yani Amerika'nın İç Savaşı zamanında saklandığını düşünüyorlar. Bugün, bu paraların değeri milyonlarca dolar.
Bir mısır tarlasında yapılan bu keşif, 700'den fazla altın para içeriyor. Uzmanlar, bu paraların 150 yıldan fazla önce, yani Amerika'nın İç Savaşı zamanında saklandığını düşünüyorlar. Bugün, bu paraların değeri milyonlarca dolar.
Louisville'de yaşayan bir koleksiyoncu olan Byrd Saylor, USA Today'e verdiği röportajda, bu koleksiyonun nadir bulunmasının nedeni olarak, İç Savaş döneminde az sayıda altın para basılmasını gösterdi. Saylor, savaş sırasında insanların değerli eşyalarını saklamak için yerin altına gömmelerinin sıradan bir durum olmadığını, ancak bu paraların çevresindeki gizemin, onların değerini artırdığını ifade etti.
Paraların temizlenmesinin ardından, uzmanlar çoğunun mükemmel durumda olduğunu belirledi. Paralar, değerlendirme ve sertifikalandırma için Numismatic Guaranty Company'ye gönderildi. Bazı paraların gömülmeden önce bir süre dolaşımda olduğu, bazılarının ise yeni alınıp hiç kullanılmadığı düşünülüyor.
Bu benzersiz buluşun detayları hâlâ bir gizem olarak korunuyor. Kim tarafından ve nerede bulunduğu gibi bilgiler henüz paylaşılmadı. Ancak, ilgilenen koleksiyoncuların bu paraları satın alma fırsatı olacak.
Avustralya'nın tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Victoria eyaletinin ünlü "altın üçgeni" olarak bilinen Bendigo, Ballarat ve St Arnaud bölgesinde, bir amatör define avcısının günlerce süren arayışı sonucu, yaklaşık 2.35 kilogram ağırlığında saf altından oluşan bir külçe keşfettiği haberleri, madencilik dünyasını ve hazine avcılarını heyecanlandırdı. Bu olağanüstü bulgu, son yüzyılda bölgede gerçekleşen en büyük altın keşiflerinden biri olarak kayıtlara geçti.
Bu benzersiz keşif, Victoria Eyaleti Jeolojik Araştırmalar Kurumu tarafından da doğrulandı ve bulunan altın miktarının, bölgedeki potansiyelin sadece bir başlangıcı olabileceğini belirten açıklamalar yapıldı. Define avcıları ve madencilik sektörü, bu haberle birlikte Victoria'nın altın üçgenine olan ilgisini bir kez daha artırdı.
Külçeyi bulan talihli kişi, Darren Kamp'ın işlettiği Lucky Strike Gold adlı maden arama dükkanına bu külçeyi değerlendirmeye götürdü. Kamp, bu tür buluşların nadir olduğunu ve genellikle define avcılarını eli boş gönderdiğini, ancak bu kez karşısına çıkanın olağanüstü bir durum olduğunu belirtti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, külçenin güncel altın fiyatlarıyla yaklaşık 240 bin Avustralya doları değerinde olduğu ortaya çıktı.
Bu keşif, tüm dünyadan altın avcılarının ve madencilik sektörü temsilcilerinin Victoria'ya olan ilgisini katbekat artırdı. Özellikle bu bölgede daha önce yapılan keşifler düşünüldüğünde, Victoria'nın altın potansiyelinin henüz tam olarak keşfedilmediği ve bu tür bulguların sadece başlangıç olabileceği konuşulmaya başlandı.
Eyalet yetkilileri ve jeoloji uzmanları, bu keşfin, bölgenin madencilik potansiyelini yeniden değerlendirme fırsatı sunduğunu ve Victoria'nın altın üçgeninde yapılabilecek daha birçok keşfin mümkün olduğunu belirtiyor. Ayrıca, bu tür keşiflerin bölge ekonomisine katkıda bulunacağı ve yerel halk için yeni iş imkanları yaratacağı da vurgulanıyor.