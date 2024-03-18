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Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı 2024: TCMB faizleri artıracak mı? Altın, dolar, euro düşer mi, yükselir mi? Mevduat faizleri son durum

Türkiye'nin ekonomik ve finansal sektörü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Mart ayı faiz kararını merakla bekliyor. Şubat ayında faiz oranını %45'te sabit tutan TCMB, Mart ayında alacağı kararla ilgili yatırımcıların ve piyasanın dikkatini üzerine çekiyor. Peki, TCMB faizleri artıracak mı? Altın, dolar, euro düşer mi, yükselir mi? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 13:03 Güncelleme 18 Mart 2024, 13:03
Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı 2024: TCMB faizleri artıracak mı? Altın, dolar, euro düşer mi, yükselir mi? Mevduat faizleri son durum

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Türkiye'nin ekonomik nabzını tutan yatırımcılar ve piyasa analistleri, Mart ayı için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını bekleyiş içinde. Faiz kararı, ekonominin seyrini ve yatırımları doğrudan etkileyen kritik bir unsur olarak değerlendiriliyor. Peki, Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...



MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı mart ayı faiz kararı için takvim belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası mart ayı faiz kararı 21 Mart 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Yurt içinde cuma günü satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 değer kaybıyla 8.828,70 puandan tamamlarken, bu hafta gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi.



AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 45,00'te sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 45 oldu.

ŞUBAT AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayında beklentilere paralel faizi yüzde 45'te sabit tuttu.

Fatih Karahan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştirilirken, Merkez Bankası 8 toplantı sonra faiz artırım sürecini sonlandırdı.

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