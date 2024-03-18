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Kuyumcularda Yeni Düzenleme! Altınlarda Artık Zorunlu Olacak

Darphane altın piyasasında yaşanan sahtecilik sorunlarına çözüm getirecek devrim niteliğinde bir adım atmaya hazırlanıyor. Yeni başlatılacak güvenlik önlemiyle, altın alım-satım işlemlerinde tüketicilere daha fazla güven sunulması amaçlanıyor. Bu yeni sistem, altın yatırımcılarının sıklıkla karşılaştığı "Acaba aldığım altın gerçek mi?" endişesini ortadan kaldıracak.

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 12:06 Güncelleme 18 Mart 2024, 12:06
Kuyumcularda Yeni Düzenleme! Altınlarda Artık Zorunlu Olacak

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Altın piyasası yeni güvenlik önlemleriyle birlikte sahtecilikle mücadelede önemli bir adım atmış olacak. Tüketicilere sunulan bu ekstra güven piyasada daha sağlıklı bir dolaşımı ve yatırımcıların güven içinde hareket etmesini sağlayacak. Bu devrim niteliğindeki adımla, altın piyasasında yeni bir dönem başlıyor.

ALTIN ALIM-SATIMINDA YENİ DÖNEM

Yeni uygulama gram altınlar için özel bir takip sistemi getiriyor.

Darphane tarafından her bir gram altına verilen benzersiz bir kod ile tüketiciler altınlarının gerçekliğinden ve değerinden emin olabilecek. Bu benzersiz kod altının tüm özelliklerini ve geçmişini içerecek.

YENİ SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

Bir gram ve üzeri ağırlığa sahip altınlar, üreticisi, üretim tarihi, üretim yeri, saflık ayarı, ağırlığı ve seri numarası gibi bilgileri içeren benzersiz bir kimlik kodu ile işlenecek.

Bu kod sayesinde her bir altın ürününün kaynağı kolaylıkla takip edilebilecek. Ayrıca, satışa sunulan her gram altın, sertifika ve özel ambalaj ile birlikte tüketicilere ulaştırılacak, böylece alıcılara altının saflığı ve orijinalliği konusunda ek bir güven sağlanacak.

ARTIK TARİH OLUYOR

Yeni takip sistemi, kuyumcu ve müşteri arasındaki güven sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırarak, altın ve diğer kıymetli madenlerin piyasada daha şeffaf ve güvenilir bir şekilde dolaşımını sağlamayı hedefliyor.

DİĞER KIYMETLİ MADENLER DE GÜVENLİK KAPSAMINDA

Getirilen yenilikler sadece altın ile sınırlı kalmayacak. Gümüş, platin ve paladyum gibi diğer kıymetli madenler de bu güvenlik önlemleri kapsamına alınacak.

Bir gram ve üzeri miktarlarda üretilen bu madenler de belirlenen standartlara uygun olarak sertifikalı ve özel ambalajlar içinde satılacak.

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