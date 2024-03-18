Kuyumcularda Yeni Düzenleme! Altınlarda Artık Zorunlu Olacak

YENİ SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK? Bir gram ve üzeri ağırlığa sahip altınlar, üreticisi, üretim tarihi, üretim yeri, saflık ayarı, ağırlığı ve seri numarası gibi bilgileri içeren benzersiz bir kimlik kodu ile işlenecek.

Bu kod sayesinde her bir altın ürününün kaynağı kolaylıkla takip edilebilecek. Ayrıca, satışa sunulan her gram altın, sertifika ve özel ambalaj ile birlikte tüketicilere ulaştırılacak, böylece alıcılara altının saflığı ve orijinalliği konusunda ek bir güven sağlanacak.

ARTIK TARİH OLUYOR Yeni takip sistemi, kuyumcu ve müşteri arasındaki güven sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırarak, altın ve diğer kıymetli madenlerin piyasada daha şeffaf ve güvenilir bir şekilde dolaşımını sağlamayı hedefliyor.

DİĞER KIYMETLİ MADENLER DE GÜVENLİK KAPSAMINDA Getirilen yenilikler sadece altın ile sınırlı kalmayacak. Gümüş, platin ve paladyum gibi diğer kıymetli madenler de bu güvenlik önlemleri kapsamına alınacak.

Bir gram ve üzeri miktarlarda üretilen bu madenler de belirlenen standartlara uygun olarak sertifikalı ve özel ambalajlar içinde satılacak.