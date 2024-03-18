2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ödeme tarihi! 3.000 TL emekli ikramiyesi yattı mı? SSK, Bağ-Kur, 4C, dul ve yetim...

1-9 NİSAN ARASINDA HESAPLARDA!

Bu yıl için ilk ikramiye Ramazan bayramı öncesi 1-9 Nisan tarihlerinde ödenecek. Yani 1 Nisan itibariyle maaş almaya hak kazanmış ya da kazanacak tüm emekliler bu ikramiyeyi alacak. Eğer EYT'liler ya da diğer sigortalılar 31 Mart gününe kadar emeklilik için başvurmuşlarsa, işlemleri bitmese de Ramazan bayramı ikramiyesini hak edecekler.

Örneğin Şubat ayında başvuran bir EYT'li sigortalı için ilk aylık tarihi 1 Mart olacak ve bu tarihten itibaren aylığı hesaplanacak. Mart ayında başvuran birisi için ise emekli aylığı 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak ve hesaplanacak. Böylece her iki emekli de işlemleri bitsin ya da bitmesin toplu para alacağı zaman ikramiye de içinde olacak.