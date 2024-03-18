2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ödeme tarihi! 3.000 TL emekli ikramiyesi yattı mı? SSK, Bağ-Kur, 4C, dul ve yetim...

HAFTA SONUNA RASTLIYOR
Bu arada bu ayın son iki günü hafta sonuna rastlıyor. Bilindiği gibi bu durumlarda genelde ödeme ya da başvuru işlemleri ilk iş gününe uzatılıyor., Ancak emeklilik işlemlerinde başvurduğunuz tarih önemli olduğu için süre 1 Nisan'a uzatılmıyor. Eğer işlemleriniz 30 ya da 31 Mart'a kaldıysa SGK müdürlükleri kapalı olduğu için başvurunuzu e-devlet üzerinden online olarak yapabilirsiniz. Burada önemli olan Mart ayı bitmeden başvurunuzu yapmış olmanız.
KİMLER 3 BİN LİRA İKRAMİYE ALACAK?
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.