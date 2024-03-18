15 MİLYON 920 Bin EMEKLİ İçin Onayın Kralı Geldi, 13 Güne Kadar Gelene 12.850 TL Ödeme

Bankaların sunduğu bu özel kampanyalardan faydalanmak isteyen emeklilerin, seçtikleri bankayla bir maaş anlaşması yapmaları gerekiyor. Anlaşma yapılırken emeklilerin bankanın belirlediği koşulları yerine getirmeleri ve gerekli evrakları tamamlamaları önem taşıyor. Kampanyalar bankaların emekli maaşlarına göre sunduğu promosyon tutarlarına ve ek avantajlara göre değişiklik gösteriyor.
AKBANK
Akbank emekli müşterilerine 6.000 TL'den başlayıp 10.000 TL'ye kadar ulaşan promosyon ödemeleri sunuyor. Bu teklifler, kredi kartına tanımlanan otomatik fatura ödeme talimatları ve chip para gibi ek avantajlarla daha da tatlandırılıyor.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA emeklilere özel olarak 4.500 TL'den başlayıp 7.500 TL'ye kadar ulaşan promosyon ödemeleri yaparak dikkat çekiyor. Banka ayrıca kredi kartı harcamaları ve mobil uygulama kullanımıyla elde edilebilecek bonuslar sunuyor.