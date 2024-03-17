0.69 faizli kredi hesaplama! 1+1, 2+1, 3+1 ev isteyenlere haber geldi! 180 ay vadeli 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 milyon TL taksit tablosu çıktı

KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm için 180 ay vade, yüzde 0.69 oranında faizle kredi verileceğini açıkladı. Bakan Özhaseki konuyla ilgili olarak "Dünya Bankası ile imzaladığımız bir anlaşmayı hayata geçiriyor; İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'ın kentsel dönüşümüne büyük bir katkı sunacak olan "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi"ni başlatıyoruz." açıklamasında bulundu.