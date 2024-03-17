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0.69 faizli kredi hesaplama! 1+1, 2+1, 3+1 ev isteyenlere haber geldi! 180 ay vadeli 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 milyon TL taksit tablosu çıktı

Son günlerde 0.69 faizli konut kredisi müjdesinin duyurulmasıyla birlikte, pek çok kişi konut alımı için harekete geçti. Ancak, bu düşük faiz oranının aylık taksitler üzerindeki etkisi de merak konusu oldu. Özellikle 500 bin TL, 750 bin TL, 1 milyon TL ve 2 milyon TL gibi farklı tutarlarda konut almayı planlayanlar, aylık ödeme miktarlarını öğrenmek için araştırmalara başladılar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Mart 2024, 20:09 Güncelleme 17 Mart 2024, 20:09
0.69 faizli kredi hesaplama! 1+1, 2+1, 3+1 ev isteyenlere haber geldi! 180 ay vadeli 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 milyon TL taksit tablosu çıktı

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Vatandaşlar tarafından beklenen 0.69 faizli konut kredisi için araştırmalar hızlandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamalar sonrası taksite hesaplama ekranı en sık aratılanlar arasında yer alıyor.

0.69 FAİZLİ KREDİ TAKSİT HESAPLAMA TABLOSU

500,000 TL

🔴 AYLIK TAKSİT 4,859.43 TL,

🔵 TOPLAM GERİ ÖDEME 874,697.78 TL

1,500,000 TL

🔴 AYLIK TAKSİT 14,578.29 TL

🔵 TOPLAM GERİ ÖDEME 2,624,096.30 TL

2,500,000 TL

🔴 AYLIK TAKSİT 24,297.15 TL,

🔵 TOPLAM GERİ ÖDEME 4,366,827.17 TL

3,500,000 TL

🔴 AYLIK TAKSİT 34,577.58 TL

🔵 TOPLAM GERİ ÖDEME 6,223,744.46 TL

750,000 TL

🔴 AYLIK TAKSİT: 7,289.15 TL

🔵 TOPLAM GERİ ÖDEME: 1,312,046.67 TL

1,000,000 TL

🔴 AYLIK TAKSİT: 9,718.86 TL

🔵 TOPLAM GERİ ÖDEME: 1,749,395.57 TL

2,000,000 TL

🔴 AYLIK TAKSİT: 19,437.73 TL

🔵 TOPLAM GERİ ÖDEME: 3,498,791.13 TL

KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm için 180 ay vade, yüzde 0.69 oranında faizle kredi verileceğini açıkladı. Bakan Özhaseki konuyla ilgili olarak "Dünya Bankası ile imzaladığımız bir anlaşmayı hayata geçiriyor; İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'ın kentsel dönüşümüne büyük bir katkı sunacak olan "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi"ni başlatıyoruz." açıklamasında bulundu.

Proje başvuruları ile ilgili olarak henüz resmi açıklama gelmedi. Konuyla ilgili detaylı bilgi geldiğinde haberimize eklenecektir.

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