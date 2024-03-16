İş Bankası, QNB Finansbank, Garanti BBVA, ING 130.000 TL ihtiyaç kredisi ödeme tablosu açıklandı! Bayram öncesi borçlara veda edin

Tek Bir Ödeme: Borç kapatma kredisi, birden fazla borcu tek bir krediye dönüştürdüğü için, borçlunun aylık olarak yapması gereken birden fazla ödeme yerine tek bir ödeme yapmasını sağlar.

Düşük Faiz Oranı: Genellikle, borç kapatma kredileri, mevcut borçların toplam faiz oranından daha düşük bir faiz oranı sunar. Bu, toplam geri ödeme miktarını azaltabilir.

Yönetilebilir Ödeme Planı: Borçlarınızı yeniden yapılandırarak, ödeme sürenizi ve aylık taksit miktarınızı kendi bütçenize göre ayarlayabilirsiniz.