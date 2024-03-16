İş Bankası, QNB Finansbank, Garanti BBVA, ING 130.000 TL ihtiyaç kredisi ödeme tablosu açıklandı! Bayram öncesi borçlara veda edin

Kredi alırken, faiz oranlarının ve vade sürelerinin kredi maliyeti üzerinde büyük bir etkisi olduğunu unutmamak gerekir. Genellikle, daha düşük faiz oranları ve uzun vade süreleri, aylık ödemeleri düşürürken, toplam geri ödeme miktarını artırabilir. Son zamanlarda, Türkiye'nin önde gelen bankaları İş Bankası, QNB Finansbank, Garanti BBVA, ve ING gibi, borçları sıfırlamaya yönelik çekici tüketici kredisi kampanyalarını duyurdu. Bu kampanyalar, 12 ay vade ile vatandaşların borç yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.