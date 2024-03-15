Buzağı desteği yattı mı 2024? Mart ayı 1. dönem buzağı desteği ödemeleri ne zaman yatacak, kaç TL ödenecek? e-Devlet sorgulama!

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan önemli desteklerden biri olan 2023 yılı 1. dönem buzağı desteği için başvurular 2 Ocak tarihinde sona ermişti. Bu dönemde başvuru yapmış olan yetiştiriciler, heyecanla ödeme takvimini bekliyordu. İşte, beklenen ödeme tarihleri...

Besicilere Buzağı Desteği 2024 yattı mı? Besicilerin önemli bir gelir kaynağı olan buzağı desteklemesi için 2024 yılında başvuru süreçleri belirlendi. 2023 yılı 1'inci dönem başvuruları 02 Ocak 2024 Salı günü tamamlanmıştı. Ancak, bu dönemde başvuramayan yetiştiricilere bir fırsat daha tanındı. 1 Nisan 2024 ile 17 Haziran 2024 tarihleri arasında (2'nci dönem), 2023 yılı buzağı desteklemesine başvurma imkanı bulunuyor.