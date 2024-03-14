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Buzağı desteği yattı mı 2024? Mart ayı 1. dönem buzağı desteği ödemeleri ne zaman yatacak, kaç TL ödenecek? e-Devlet sorgulama!

Üretici ve yetiştiricilere yönelik önemli bir destek olan 2023/1. dönem buzağı desteği ödemeleri yakında yapılacak. Bu destekten faydalanabilmek için buzağıların belirli şartları sağlaması gerekiyor. En az 4 ay yaşamış olmaları, programlı aşılarının tamamlanmış olması ve 2023 yılında doğmuş olmaları gerekiyor. Peki, Buzağı desteği yattı mı 2024? Mart ayı 1. dönem buzağı desteği ödemeleri ne zaman yatacak, kaç TL ödenecek? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 06:10 Güncelleme 15 Mart 2024, 06:10
Buzağı desteği yattı mı 2024? Mart ayı 1. dönem buzağı desteği ödemeleri ne zaman yatacak, kaç TL ödenecek? e-Devlet sorgulama!

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan önemli desteklerden biri olan 2023 yılı 1. dönem buzağı desteği için başvurular 2 Ocak tarihinde sona ermişti. Bu dönemde başvuru yapmış olan yetiştiriciler, heyecanla ödeme takvimini bekliyordu. İşte, beklenen ödeme tarihleri...

Besicilere Buzağı Desteği 2024 yattı mı?

Besicilerin önemli bir gelir kaynağı olan buzağı desteklemesi için 2024 yılında başvuru süreçleri belirlendi. 2023 yılı 1'inci dönem başvuruları 02 Ocak 2024 Salı günü tamamlanmıştı. Ancak, bu dönemde başvuramayan yetiştiricilere bir fırsat daha tanındı. 1 Nisan 2024 ile 17 Haziran 2024 tarihleri arasında (2'nci dönem), 2023 yılı buzağı desteklemesine başvurma imkanı bulunuyor.

Besicilerin merakla beklediği buzağı desteklemesi ödemeleri de yaklaşıyor. 1. dönem ödemelerinin, mart ayı sonuna kadar besicilerin TC Kimlik numaralarının son hanesine göre yapılması planlanıyor.

Bu destek kapsamında, başvuran besicilere şu şekilde ödemeler yapılacak:

Temel Destek: Başına 1.150 ₺

Üreme Parametreleri Uygunluk Desteği: Başına ilave 300 ₺

Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı Desteği: Başına ilave 450 ₺

Döl Kontrolü Kapsamında Doğan Buzağı Desteği: Başına ilave 200 ₺

Soykütüğü ve Genomik Değer Tespiti İlave Desteği: Bakanlıkça belirlenecek.

Bu ödemeler, besicilere ekonomik olarak destek olacak ve sektördeki faaliyetlerin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır. Buzağı desteklemesiyle ilgili daha fazla bilgi ve başvuru detayları, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde bulunabilir.

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