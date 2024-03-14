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BİM'de züccaciye-tekstil İNDİRİMİ! 15 Mart CUMA 2024 BİM aktüel ürünler FİYAT LİSTESİ! 150x200 cm - 195,00 TL, Air Fryer, çeyiz paketi...

BİM market, 15 Mart tarihinde geçerli olacak yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu duyurduğu için vatandaşlar heyecanla alışveriş listelerini hazırlamaya başladı. Bu hafta BİM'de birbirinden cazip indirimlerle karşılaşacak olan müşteriler, özellikle elektronik aletler kategorisinde büyük fırsatlar bulacaklar.

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 01:17 Güncelleme 15 Mart 2024, 01:17
BİM’de züccaciye-tekstil İNDİRİMİ! 15 Mart CUMA 2024 BİM aktüel ürünler FİYAT LİSTESİ! 150x200 cm - 195,00 TL, Air Fryer, çeyiz paketi...

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BİM'in bu haftaki indirimlerinde diziüstü bilgisayar, yazıcı, televizyon, fritöz, kahve makinesi, bisiklet ve şarjlı süpürge gibi birçok elektronik ürün yer alıyor.

19 Mart Salı19 Mart Salı

15 MART CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Fijitsu 50 inç DG 22000 UHD Google TV
Senna 43 inç Frameless Full HD Google TV
Victus by HP Gaming Laptop (Intel Core i5, 16 GB DDR4, 512 GB SSD, NVIDIA RTX3050)
HP Tanklı Yazıcı (5814A804A)
Arnica otomatik Türk kahve makinesi
Arnica blender seti
Kumtel 5.5 L dijital yağsız fritöz
Kumtel inox tost makinesi
Kumtel inox panel sürgülü aspiratör
Kumtel vakum makinesi
Air Fryer cam yüzey ve iç cephe spreyi (200 ml)

15 Mart Cuma15 Mart Cuma

Çeyiz Paketi - 4 Ürün Arada
Fakir Trinity El Blender Seti
Arnica Elektrikli Süpürge Cyclone
Vivo Y16 64 GB Cep Telefonu
Heifer Şarjlı Süpürge Procleanx

15 Mart Cuma15 Mart Cuma
Duvar Şarjı 20W PD + USB
Poolsmart Akıllı Bileklik (PSSW13)
Decnni Kapaklı TV Ünitesi
Decnni 3 Kapaklı Metal Ayakkabı Dolabı
Kiwi Buz Başlıklı IPL Lazer Epilasyon Cihazı
Katlanabilir Elektrikli Bisiklet - RSII PRO
Relax Çelik Termos

15 Mart Cuma15 Mart Cuma

Berlin Düdüklü Tencere Seti
Bambu Sunum Ürünleri
LAV Derin ve Meşrubat Bardakları
Pembe Renkli Kahvaltı Seti
Bambu Çerçeveli Cam Kesme Tahtası
Borosilikat Bombeli Bardak

Cam Çerezlik Seti
Cam Renkli Gravür İşlemeli Şurahi
Pasta/Kek Saklama ve Taşıma Kabı
Okyanus Dikdörtgen Saklama Kabı

Çok Amaçlı Organizer Sepet
Temizlik Seti
Banyo Seti
Silikon Bulaşık Matı

Çift Kişilik Nevresim Takımı - 729,00 TL
Tek Kişilik Battaniye - 179,00 TL
ViscoNelu Çift Kişilik Yatak Örtüsü Seti - 379,00 TL
Çift Kişilik Kırlentli Yorgan - 559,00 TL
Çift Kişilik Battaniye - 279,00 TL

Tek Kişilik Battaniye - 249,00 TL
Çift Kişilik - 150x200 cm - 195,00 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf - 109,00 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf - 159,00 TL

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A101 14 Mart Perşembe Aktüel Kataloğu: 40'lı Tuvalet Kağıdı, Kablosuz Süpürge, Elektrikli Moped, Çay Makinesi...

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