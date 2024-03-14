1.53 TL! 14 Mart 2024 EPGİS benzin, motorin, LPG fiyatları! Brent petrol $84,38 AKARYAKITA DEV ZAM! Shell, Opet, BP, İstanbul, Ankara, İzmir...

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Türkiye'de yaşayan vatandaşlar, Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmaları yakından takip ederek, akaryakıt fiyatlarında beklenen değişiklikleri öğrenmek için sabırsızlanıyorlar.

GECE YARISINDAN İTİBAREN ZAMLANIYOR 15 Mart Cuma gününden itibaren benzin ve motorin fiyatlarında önemli bir artış bekleniyor.