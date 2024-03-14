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1.53 TL! 14 Mart 2024 EPGİS benzin, motorin, LPG fiyatları! Brent petrol $84,38 AKARYAKITA DEV ZAM! Shell, Opet, BP, İstanbul, Ankara, İzmir...

Bugün, akaryakıt litre fiyatlarında dikkate değer bir değişiklik yaşandı. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve petrol piyasasındaki gelişmeler, benzin ve motorin fiyatlarını etkiliyor. 14 Mart 2024 itibarıyla, Türkiye genelindeki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde...

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Giriş Tarihi 14 Mart 2024, 21:09 Güncelleme 14 Mart 2024, 21:09
1.53 TL! 14 Mart 2024 EPGİS benzin, motorin, LPG fiyatları! Brent petrol $84,38 AKARYAKITA DEV ZAM! Shell, Opet, BP, İstanbul, Ankara, İzmir...

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Türkiye'de yaşayan vatandaşlar, Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmaları yakından takip ederek, akaryakıt fiyatlarında beklenen değişiklikleri öğrenmek için sabırsızlanıyorlar.

GECE YARISINDAN İTİBAREN ZAMLANIYOR

15 Mart Cuma gününden itibaren benzin ve motorin fiyatlarında önemli bir artış bekleniyor.

Güncel tahminlere göre, benzin fiyatlarına 1 lira 53 kuruşluk bir zam yapılacak. Aynı tarih itibarıyla motorin fiyatlarında da 1 lira 10 kuruşluk bir artış bekleniyor.

Önceki fiyatlara göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 40,76 lira iken, benzinin litresi ise ortalama 40,53 lira civarında satılıyordu.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları hesaplanırken Gümrüksüz Rafineri Fiyatı temel alınıyor. Bu fiyat, Akdeniz-İtalyan piyasasında günlük olarak yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru üzerinden belirleniyor.

BENZİN 2024 FİYATLARI!

  • Adana: Benzin 41,84 TL/lt, Motorin 42,06 TL/lt
  • Ankara: Benzin 41,22 TL/lt, Motorin 41,47 TL/lt
  • İstanbul / Avrupa: Benzin 40,50 TL/lt, Motorin 40,69 TL/lt
  • İzmir: Benzin 41,43 TL/lt, Motorin 41,68 TL/lt
  • Antalya: Benzin 41,94 TL/lt, Motorin 42,23 TL/lt

  • Bursa: Benzin 41,29 TL/lt, Motorin 41,52 TL/lt
  • Diyarbakır: Benzin 42,17 TL/lt, Motorin 42,34 TL/lt
  • Gaziantep: Benzin 41,74 TL/lt, Motorin 42,03 TL/lt
  • Konya: Benzin 41,86 TL/lt, Motorin 42,12 TL/lt
  • Mersin: Benzin 41,80 TL/lt, Motorin 42,05 TL/lt
  • Trabzon: Benzin 41,67 TL/lt, Motorin 41,92 TL/lt
  • Van: Benzin 42,17 TL/lt, Motorin 42,41 TL/lt
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