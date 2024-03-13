B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat! Ödemeyene 12 bin 978 TL ceza kesilecek! Son gün...

Ehliyet yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında kimlik kartı veya pasaport, güncel biometrik fotoğraf, geçerli bir sağlık raporu, mevcut ehliyet, adli sicil kaydı ve kan grubu belgesi bulunmaktadır. Randevu alındıktan sonra ilgili kuruma başvurularak bu belgelerle ehliyet yenileme işlemi gerçekleştirilebilecektir.
Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgeleriyle araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı da hatırlatılmıştır.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını açıklamıştı. Ancak belirtilen süre içerisinde ehliyetini yenilemeyenlerin cezai işlemle karşılaşacakları unutulmamalıdır.