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Son Dakika: 90 Bin Taşeron İşçiye Kadro Müjdesi Geldi Mi? 2024 TAŞERONA KADRO Ne Zaman Gelecek?

Türkiye genelinde 90 bin taşeron işçiyi ilgilendiren kadro bekleyişi devam ederken, son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. 12 Mart 2024 tarihinde yaşanan kritik gelişmeler, taşeron işçilere umut ışığı olabilir.

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 20:30 Güncelleme 12 Mart 2024, 20:30
Son Dakika: 90 Bin Taşeron İşçiye Kadro Müjdesi Geldi Mi? 2024 TAŞERONA KADRO Ne Zaman Gelecek?

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TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ve bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifi, taşeron işçilere kadro konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak, resmi açıklama henüz gelmediği için taşeron işçilere kadro verilip verilmeyeceği konusundaki belirsizlik devam ediyor.

TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay "Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi. Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

TAŞERONA KADRO TORBA YASADA VAR MI?

İlk olarak 2023 yılında duyurulan 90 bin taşeron işçisine kadro düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Torba yasa görüşmeleri nedeniyle gözler yeniden 90 bin taşerona kadro çalışmalarına çevrildi. Torba yasanın ikinci 43 maddelik bölümde taşeron işçiye kadro verilmesine ilişkin maddenin yer alması bekleniyor. İkinci etapta görüşülecek maddeler TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanacak ve yürürlüğe girecek.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA!

Taşerona kadro ile birlikte merak edilen bir diğer konu olan 3600 ek göstergeyle ilgili Bakan Işıkhan'dan beklenen açıklama gelmişti. Bakan ışıkhan " 15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağladıklarını hatırlatan Işıkhan, "Bununla beraber, birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükümet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Bakan Işıkhan, bu yılın başında kamuda sözleşmeli olarak görev yapan 460 bin personeli de kadroya geçirdiklerini kaydetti.

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