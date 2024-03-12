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Banka banka yeni yeni hesaplamalar! Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Yapı Kredi 2 Milyon TL konut kredisi taksit tabloları!

Ev sahibi olma hayali kuranlar için konut kredisi çekmek, bu büyük adımı atmanın en yaygın yollarından biridir. Bankaların konut kredisi faiz oranları ve maliyetleri, bu süreçte en çok merak edilen konuların başında gelir. Özellikle 2 milyon TL gibi yüksek tutarlarda konut kredisi kullanmak isteyenler, aylık taksitler ve toplam geri ödeme miktarları hakkında detaylı bilgi arayışında. Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası ve Yapı Kredi gibi önde gelen bankaların sunduğu 2 milyon TL tutarındaki konut kredisinin aylık taksitleri ve toplam maliyetleri, ev sahibi olmak isteyenler için kritik bir öneme sahip.

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 14:44 Güncelleme 12 Mart 2024, 14:44
Banka banka yeni yeni hesaplamalar! Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Yapı Kredi 2 Milyon TL konut kredisi taksit tabloları!

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Konut kredisi kullanırken, hem bankaların hem de müşterilerin uyması gereken belirli kurallar ve koşullar bulunmaktadır. Bu koşullar, bankaların kredi politikalarına ve BDDK tarafından belirlenen maksimum vade sürelerine göre şekillenir. BDDK'nın talimatıyla, konut kredileri en fazla 120 ay (10 yıl) vade ile verilebiliyor. Bu süre, ev alacaklar için ödeme planlarını belirlerken önemli bir kriter.

Bankaların Sunduğu 2 Milyon TL'lik Konut Kredisi Maliyetleri

Bankalar, konut kredisi faiz oranlarını kendi politikalarına göre belirlerken, piyasada yaşanan dalgalanmalar da bu oranları etkileyebiliyor. İşte, 120 ay vadeli 2 milyon TL tutarındaki konut kredisi için bankaların sunduğu güncel faiz oranları ve aylık taksitler:

  • Akbank İlk Evim Konut Kredisi

    • Faiz Oranı: %2,90
    • Aylık Taksit: 59.940,32 TL
    • Toplam Ödeme: 7.212.158 TL

  • İş Bankası Ev Kredisi

    • Faiz Oranı: %3,15
    • Aylık Taksit: 64.561,96 TL
    • Toplam Ödeme: 7.772.995 TL

  • Yapı Kredi Konut Kredisi

    • Faiz Oranı: %3,20
    • Aylık Taksit: 65.495,01 TL
    • Toplam Ödeme: 7.878.592 TL

  • Garanti BBVA Hayat Sigortalı Kiracıya Mortgage

    • Faiz Oranı: %3,23
    • Aylık Taksit: 66.056,14 TL
    • Toplam Ödeme: 7.951.296 TL

Konut kredisi almak için izlenmesi gereken genel adımlar şunlardır:

Bütçenizi Belirleyin: İlk adım, ne kadarlık bir ev alabileceğinizi ve ne kadar krediye ihtiyacınız olduğunu belirlemektir. Aylık gelir ve giderlerinizi göz önünde bulundurarak ne kadarlık taksit ödeyebileceğinizi hesaplayın.

Kredi Tekliflerini Karşılaştırın: Farklı bankaların konut kredi faiz oranları, masrafları ve sunduğu diğer koşulları karşılaştırın. Bankaların web siteleri, şubeleri veya finansal karşılaştırma platformları üzerinden bilgi toplayabilirsiniz.

Kredi Puanınızı Kontrol Edin: Kredi başvurunuzun onaylanması ve iyi bir faiz oranı alabilmeniz için yüksek bir kredi puanına sahip olmanız önemlidir. Kredi puanınızı bankalardan veya kredi derecelendirme kuruluşlarından öğrenebilirsiniz.

Gerekli Belgeleri Hazırlayın: Kredi başvurusu için genellikle nüfus cüzdanı, gelir belgesi (maaş bordrosu, vergi beyannamesi gibi), ikametgah belgesi, satın alınacak konutun tapu fotokopisi gibi belgeler istenir.

Bankayla Görüşün: Belirlediğiniz banka veya bankalarla iletişime geçerek kredi danışmanlarıyla görüşün. Banka, kredi tutarı ve ödeme planınız hakkında daha detaylı bilgi verecektir.

Ekspertiz Süreci: Banka, satın almak istediğiniz konutun değerini belirlemek için bir ekspertiz işlemi yapar. Konutun ekspertiz değeri, bankanın vereceği kredi miktarını etkiler.

Kredi Başvurusu Yapın: Gerekli belgelerle birlikte kredi başvurunuzu yapın. Banka, başvurunuzu ve ekspertiz raporunu değerlendirerek kredi verebilirliğinizi inceler.

Kredi Onayı ve Sözleşme: Kredi başvurunuz onaylandığında, banka ile konut kredisi sözleşmesi imzalarsınız. Sözleşmede faiz oranı, taksit miktarları, kredi süresi, masraflar gibi tüm detaylar yer alacaktır.

Sigortalar: Konut kredisi kullanan kişilerden genellikle hayat sigortası ve konut sigortası yapmaları istenir. Bu sigortalar, olası risklere karşı hem sizin hem de bankanın güvencesi için gereklidir.

Kredi Kullanımı ve Tapu İşlemleri: Kredi onaylandıktan sonra, kredinin kullanımı için gerekli olan tapu devir işlemleri gerçekleştirilir ve kredi tutarı satıcının hesabına aktarılır.

NOT: Bankalar tarafından verilen konut kredisi faiz oranları farklılık gösterebilir

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