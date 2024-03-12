Zirve Tarihi Verildi! Altın Fiyatları Dikkat Çekici Seviyeye Ulaştı! 22, 18, 14 Ayar Altın Bilezik Fiyatları Bugün Ne Kadar?

Reşat Altın: Alış 15.756,47 TL, Satış 16.422,95 TL, Değişim % -0,12
Kulplu Reşat Altını: Alış 15.758,69 TL, Satış 16.425,20 TL, Değişim % -0,10
22 Ayar Altın TL/Gr: Alış 2.183,47 TL, Satış 2.308,85 TL, Değişim % -0,89
18 Ayar Altın TL/Gr: Alış 1.637,46 TL, Satış 1.637,67 TL, Değişim % -0,16
14 Ayar Altın TL/Gr: Alış 1.284,31 TL, Satış 1.699,41 TL, Değişim % -0,84
Kapalıçarşı Ziynet 2.5: Alış 38.734,62 TL, Satış 39.366,41 TL, Değişim % 0,46
Kapalı Çarşı Beşli Altın: Alış 78.437,61 TL, Satış 79.993,32 TL, Değişim % 0,46
Gremse Altın: Alış 38.734,62 TL, Satış 39.633,05 TL, Değişim % 0,46
Ata Altın: Alış 15.978,03 TL, Satış 16.386,51 TL, Değişim % 0,46
Tam Altın: Alış 15.493,85 TL, Satış 15.804,74 TL, Değişim % 0,46
Küçük Altın ($): Alış 72.950,00 $, Satış 73.000,00 $, Değişim % 0,83
Has Altın: Alış 2.232,02 TL, Satış 2.232,19 TL, Değişim % -0,16
Hamit Altın: Alış 15.756,47 TL, Satış 16.422,95 TL, Değişim % -0,12
Altın yatırımında başarılı olmanın anahtarlarından biri, piyasaları sürekli olarak takip etmek ve güncel gelişmelere hızlı bir şekilde tepki verebilmektir. Ancak bu, duygusal kararlar vermek yerine, soğukkanlılıkla ve stratejik bir bakış açısıyla hareket etmeyi gerektirir. İslam Memiş gibi uzmanların analizleri, yatırımcıların bu süreçte bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Yatırımcıların, kendi finansal hedeflerini ve risk toleranslarını iyi anlamaları ve buna göre hareket etmeleri önemlidir.
Not: Bu makale, İslam Memiş'in yorumları ve altın piyasası analizleri hakkındaki haberlerden derlenmiştir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanız
ve bir uzmana danışmanız önemlidir.