5-10-25-50 kuruş 1 TL’lik madeni paralar Darphane’de işte böyle üretiliyor

Üretim süreci, özel olarak tasarlanmış makineler kullanılarak dakikada 700-800 madeni para üretim kapasitesine ulaşan bir hız ve hassasiyetle gerçekleştirilir.

Bu makineler her bir madeni paranın üzerine özgün desenlerin ve değerlerin işlenmesinde kritik bir rol oynar. Merkez Bankası tarafından üretilen çeşitli değerlerdeki madeni paralar, bu süreçte kendine has kimliklerini kazanır.

DETAYLARA GÖSTERİLEN ÖZEN Madeni paraların üretim sürecindeki her bir adım, son derece özenli bir şekilde yürütülür. Örneğin, farklı değerlerdeki madeni paralar, kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla özenle paketlenir.

1 liradan 1 kuruşa kadar değişen değerlerdeki paralar ihtiyaca göre farklı miktarlarda paketlenerek ağırlık testlerinden geçirilir.

Bu testler paketlerin içeriğinin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olunmasını sağlar. Başarıyla geçen her paket Merkez Bankası'na veya ilgili şubelere gönderilmek üzere özel kutulara yerleştirilir.