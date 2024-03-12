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5-10-25-50 kuruş 1 TL'lik madeni paralar Darphane'de böyle üretim süzgecinden geçiyor

Cebinizdeki her madeni paranın arkasında hayranlık uyandıran bir üretim süreci var. Darphane'de özenle seçilmiş hammaddeler modern teknoloji ve titiz bir kalite kontrol süreciyle bir araya gelerek günlük kullandığımız madeni paraları oluşturuyor. Darphane'nin üretim süreci günlük kullandığımız madeni paraların arkasındaki özeni ve titizliği gözler önüne seriyor.

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 12:50 Güncelleme 12 Mart 2024, 12:50
5-10-25-50 kuruş 1 TL’lik madeni paralar Darphane’de böyle üretim süzgecinden geçiyor

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Damgalarla işlenen ham madde her bir madeni paranın desenini ve değerini oluşturuyor. 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruş gibi farklı değerlerde madeni paralar üretiliyor. Madeni paralar özenle paketleniyor ve ağırlık testinden geçiriliyor.

MADENİ PARA ÜRETİMİ

Darphane ve Damga Matbaası'nın başarısının ardında, ham madde seçiminden son ürünün paketlenmesine kadar uzanan kapsamlı ve dikkatle planlanmış bir üretim süreci yatmaktadır.

Bakır, nikel ve çinko gibi değerli metallerin özel bir formülasyonla karıştırılması madeni paraların temelini oluşturur. Bu özenle seçilen hammaddeler nihai ürünlerin yalnızca günlük kullanıma uygun olmasını değil, aynı zamanda uzun ömürlü ve dayanıklı olmasını da sağlar.

Üretim süreci, özel olarak tasarlanmış makineler kullanılarak dakikada 700-800 madeni para üretim kapasitesine ulaşan bir hız ve hassasiyetle gerçekleştirilir.

Bu makineler her bir madeni paranın üzerine özgün desenlerin ve değerlerin işlenmesinde kritik bir rol oynar. Merkez Bankası tarafından üretilen çeşitli değerlerdeki madeni paralar, bu süreçte kendine has kimliklerini kazanır.

DETAYLARA GÖSTERİLEN ÖZEN

Madeni paraların üretim sürecindeki her bir adım, son derece özenli bir şekilde yürütülür. Örneğin, farklı değerlerdeki madeni paralar, kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla özenle paketlenir.

1 liradan 1 kuruşa kadar değişen değerlerdeki paralar ihtiyaca göre farklı miktarlarda paketlenerek ağırlık testlerinden geçirilir.

Bu testler paketlerin içeriğinin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olunmasını sağlar. Başarıyla geçen her paket Merkez Bankası'na veya ilgili şubelere gönderilmek üzere özel kutulara yerleştirilir.

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