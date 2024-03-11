Resmi Gazete’de yayımlandı! Emeklilerin beklediği gün geldi çattı! Peki ne zaman hesaplara yatacak? SSK, Bağ-Kur, 4C, dul ve yetim...

Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 10 Nisan tarihine denk gelecek. Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor. Nisan ayının ilk haftasında SSK ve Bağkur kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyelerinin yatması bekleniyor.

3 BİN LİRA İKRAMİYEDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.