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Resmi Gazete'de yayımlandı! Emeklilerin beklediği gün geldi çattı! Peki ne zaman hesaplara yatacak? SSK, Bağ-Kur, 4C, dul ve yetim...

Emeklileri sevindiren haber geldi! Türkiye genelinde emeklilere ödenen bayram ikramiyesi miktarı, yeni bir kanunla Resmi Gazete'de yayımlanarak 3 bin TL'ye çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Peki, emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 01:20 Güncelleme 12 Mart 2024, 01:20
Resmi Gazete’de yayımlandı! Emeklilerin beklediği gün geldi çattı! Peki ne zaman hesaplara yatacak? SSK, Bağ-Kur, 4C, dul ve yetim...

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Emeklilerin bayram ikramiyesi yüzde 50 artışla 3 bin TL olarak belirlendi. Peki, emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinde yüzde 50'lik artışla 3 bin TL'yi duyurmuştu. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yasa ile bu müjde resmiyet kazandı.

EMEKLİ BAYRAM İKRMAİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Geçtiğimiz Kabine Toplantısı sonrasında konuşan Bakan Işıkhan, emekli bayram ikramiyesinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını bildirdi. Buna göre; Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 10 Nisan tarihine denk gelecek. Emekliye bayram ikramiyelerinin ise bayramdan önceki hafta yani 1-9 Nisan tarihlerinde hesaplara yatması bekleniyor.

RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİNDE HESAPLARDA

Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 10 Nisan tarihine denk gelecek. Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor. Nisan ayının ilk haftasında SSK ve Bağkur kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyelerinin yatması bekleniyor.

3 BİN LİRA İKRAMİYEDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TLye çıkaran yasa Resmi Gazetede yayımlandıEmeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TLye çıkaran yasa Resmi Gazetede yayımlandı
Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkaran yasa Resmi Gazete'de yayımlandı

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