Altın Fiyatları İçin Zirve Tarihi Verildi: Altın Alacaklara Uyarı! 22, 18, 14 Ayar Altın Bilezik Bugün Kaç TL?

Altın piyasaları, global ekonomik gelişmelerden doğrudan etkilenir. Merkez bankalarının para politikaları, enflasyon oranları, jeopolitik gerginlikler ve ekonomik kriz beklentileri gibi pek çok faktör, altın fiyatlarını etkileyebilir. Son dönemde yaşanan tarihi yükselişler, altın yatırımının cazibesini artırırken, yatırımcıların bu değerli metale olan ilgisini daha da güçlendiriyor. Altın uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının bu sene içinde tarihi rekorunu kırarak yatırımcısına kazandıracağını belirtiyor. Memiş'e göre, gram altının bu sene içinde ilk olarak 2 bin 500 TL, ardından 3 bin TL seviyelerine ulaşması bekleniyor. Ayrıca, ons altın için de "bu yıl içinde 2350 dolar hedefi" öngörülüyor, bu da altın yatırımcıları için büyük bir fırsat anlamına geliyor.
Kuyumcu Hesabı! Mart Sonu Fiyatını Bugünden Açıkladılar!
Kapalıçarşı'nın kuyumcuları altın piyasasında yaşanan son gelişmeler ve geleceğe dair tahminleriyle dikkat çekiyor. Uzun yıllardır sektörde yer alan Altıntaş, altın fiyatlarının mevcut durumunu ve önümüzdeki dönem için beklenen trendleri değerlendirdi. Dolar kurunun etkisi altında şekillenen altın fiyatları, kuyumcuların tahminleri doğrultusunda seyrediyor. Ons altının desteklemesiyle 2.200 TL seviyelerinin görülmesi beklenirken, Mart ayının altın fiyatları açısından daha olumlu geçeceği öngörülüyor.
Şubat ayında yaşanan dalgalanmalara rağmen, Mart ayında ons altının daha stabil bir seyir izleyeceği ve bu durumun gram altın fiyatlarını olumlu etkileyeceği belirtiliyor. Kuyumcular ayrıca Mart ayının ilk yarısında 2.250 TL seviyesinin test edileceğini ve ay ortasında bu fiyata ulaşılacağını ifade ediyor.