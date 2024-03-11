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Aile destek, evde bakım maaşı alana ikramiye var mı 2024? Dul ve yetim maaşı alanlar kaç TL bayram ikramiyesi alacak? %75-50-25 hisse...

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, milyonlarca emekliyi sevindirecek bir haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle, emekli bayram ikramiyelerine yüzde 50 zam yapıldı ve bu miktar 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarıldı. Ardından Resmi Gazete'de yayımlanan yasa ile bu zam resmiyet kazandı ve emeklilerin yüzleri güldü. Peki, dul ve yetim maaşı alana ikramiye verilecek mi? Kim, ne kadar ödeme alacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 06:02 Güncelleme 12 Mart 2024, 06:06
Aile destek, evde bakım maaşı alana ikramiye var mı 2024? Dul ve yetim maaşı alanlar kaç TL bayram ikramiyesi alacak? %75-50-25 hisse...

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Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, emeklileri sevindirecek bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yüzde 50 zam ile emekli bayram ikramiyesi, 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükseltildi. Bu önemli adım, Resmi Gazete'de yayımlanan yasa ile resmiyet kazandı.

EMEKLİ İKRAMİYELERİNİ 3 BİN TL'YE ÇIKARAN YASA RESMİ GAZETE'DE'

TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi.

Düzenlemeye komisyon aşamasında eklenen bir madde ile emekliye Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen 2 bin liralık ikramiye, yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseldi.

Bugün ise emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkartan yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

DUL VE YETİM MAAŞI ALANA 2024 BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARLARI

Dul ve yetimler ile sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar, bayram ikramiyesi ödemesinden de faydalanacaklar. Bu kapsamda, 3 bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyesi ödemesinden dul ve yetimler, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik dereceleri oranında yararlanacaklar.

DUL VE YETİMLER DE İKRAMİYE ÖDEMESİ ALACAK

3 bin TL bayram ikramiyesi ödemesinden dul ve yetimler hisseleri, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik dereceleri oranında yararlanacak.

Buna göre aylık oranı yüzde 75 olanlara 2 bin 250 TL, yüzde 50 olanlara bin 500 TL, yüzde 25 olanlara 750 TL ödenecek.

NE ZAMAN ÖDENECEK?

İLK İKRAMİYE NİSAN'DA

📍 10-12 NİSAN: Ramazan Bayramı
📍 1-9 NİSAN: İkramiye ödeme haftası

HAZİRAN'DA İKİNCİ İKRAMİYE

📍 16-19 HAZİRAN: Kurban Bayramı
📍 10-15 HAZİRAN: İkramiye ödeme haftası

KİMLER DUL VE YETİM MAAŞI ALABİLİR?

Ölen kişilerin ardında kalan eş ve çocukları için oluşturulan fon, hayatta kalanların ekonomik olarak mağdur olmamalarını sağlar. Vefat eden kadın ya da erkek eşlerden biri durumunda, dul maaşı diğer eş tarafından talep edilebilir. Benzer şekilde, çocuklara yönelik yetim maaşı ise cinsiyet ayrımı gözetmeksizin verilir.

Halk arasında "ölüm aylığı" olarak bilinen dul ve yetim aylığı, ölen sigortalının eşine ve çocuklarına yönelik bir destektir. Bu aylık, kadın ya da erkek fark etmeksizin hak sahiplerine sunulur. Dul aylığı, ölen sigortalının eşine bağlanan aylık olarak adlandırılır ve Medeni Kanunlara uygun evlilik bağı şartını taşır. Çocuklara yönelik yetim aylığı ise "yetim aylığı" olarak bilinir. Bu aylık, kız ya da erkek çocuklar arasında cinsiyet ayrımı yapmaz, ancak çocukların maaşları alacakları süreleri etkileyebilir.

Erkek çocuklar eğitim görmedikleri hallerde 18 yaşına kadar, orta öğretim gördükleri hallerde 20 yaşına kadar, yüksek öğrenim gördükleri hallerde ise 25 yaşına kadar aylık alabilirler. 25 yaşından sonra erkek çocuklar yetim maaşı alamazlar. Kız çocuklarında ise durum evli olmadıkları ve sigortalı olarak çalışmadıkları takdirde yaş sınırlaması yapılmadan maaş alabilmektedirler.

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