Mart 2024 evde bakım, SED, Aile Destek ödemeleri yattı mı 2024? Mart ayı zamlı sosyal destek ödemeleri hesaplara geçti mi? e-Devlet sorgulama!

Mart ayı ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladıklarını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurdu.

SED YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?



Aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından merak ediliyor.



Mart ayına ilişkin ödemelerin de ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.