SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Ekonomi Haberleri

Borsada Yeni Heyecan: 3 Şirket Bu Hafta Halka Arz Ediyor! 11-15 Mart 2024 Halka Arz Takvimi...

Bu hafta Türkiye'nin finansal piyasaları, heyecan verici bir dönemece tanıklık edecek. 11-15 Mart tarihleri arasında, Borsa İstanbul'un (BIST) kapıları, yeni halka arz edilen şirketlerle açılacak. Bu halka arzlar, yatırımcıların portföylerine çeşitlilik kazandırırken, şirketlerin büyüme ve genişleme stratejilerine de ivme kazandıracak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 18:30 Güncelleme 10 Mart 2024, 18:30
Borsada Yeni Heyecan: 3 Şirket Bu Hafta Halka Arz Ediyor! 11-15 Mart 2024 Halka Arz Takvimi...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'nin finansal piyasalarındaki heyecan verici gelişmelere işaret ediyor. Yeni halka arz edilen şirketlerin Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması, yatırımcılar için çeşitlilik fırsatları sunabilir. Aynı zamanda, şirketler için de finansman sağlama ve büyüme stratejilerini uygulama imkanı doğabilir.

BU HAFTA HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan yeni bir şirke halka arza çıkıyor. Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş.hazırlıkları başladı. Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ'nin mevcut ortakları Odine International Holding UK LLP'nin sahip olduğu 3.715.871 TL, Hidayet Didem Zapsu BİLYAY'ın sahip olduğu 4.596.031 TL, Deniz Han BİLYAY'ın sahip olduğu 6.894.049 TL ve Doğu Kaan BİLYAY'ın sahip olduğu 6.894.049 TL olmak üzere toplam 22.100.000 TL nominal değerli (B) grubu paylar halka arza konu edilecektir.

TASLAK ARZ TAKVİMİ!

Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş.

Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.

Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.

TEKYP Teknik Yapı Teknik Yapılar San. ve Tic. A.Ş.

Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.

Enda Enerji Holding A.Ş.

Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Destek Finans Faktoring A.Ş.

Birleşim Yeşil Enerji A.Ş.

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.

Uras Kimya San. ve Tic. A.Ş.

(Intercity) Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.

Dünya Varlık Yönetim A.Ş.

Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.

Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.

(binbin) Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.

Koç Metalurji A.Ş.

Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.

Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

GFS Holding A.Ş.

Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.

(enterprise) Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.

Yeşil Global Enerji A.Ş.

Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş.

Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş.

Koray Holding A.Ş.

Sümer Varlık Yönetim A.Ş.

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.

Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.

Cem Zeytin A.Ş.

Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.

Alcas Metal Sanayi A.Ş.

Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.

Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.

Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.

Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.

(Global Tower) Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş.

Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Smm Tekstil A.Ş.

Hdm Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.

Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.

Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.

Netcad Yazılım A.Ş.

Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.

OutMedya İletişim A.Ş.

IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.

Sümer Faktoring A.Ş.

Omega Elektrik Pano A.Ş.

(n11) Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.

Biteks İplik San. ve Tic. A.Ş. (Ertelendi)

Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş. (Reddedildi)

Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. (İptal Edildi)

Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.

"Taslak halka arz" terimi henüz tam olarak kesinleşmemiş, plan aşamasında olan bir halka arz sürecini ifade eder. Yani, şirket halka arz planları yapıyor olabilir ancak süreç henüz kesinleşmemiş veya resmileştirilmemiş olabilir. Bu nedenle "taslak" sıfatı, sürecin belirli bir aşamada olduğunu ve henüz tamamlanmadığını belirtmek için kullanılır.

Odine halka arz eşit mi, oransal mı? Hangi bankalardan alınacak? Odine Solutions Teknoloji halka arz ne zaman, talep toplama tarihleri belli oldu mu?Odine halka arz eşit mi, oransal mı? Hangi bankalardan alınacak? Odine Solutions Teknoloji halka arz ne zaman, talep toplama tarihleri belli oldu mu?
Odine halka arz eşit mi, oransal mı? Hangi bankalardan alınacak? Odine Solutions Teknoloji halka arz ne zaman, talep toplama tarihleri belli oldu mu?
Alves Kablo halka arz ne zaman 2024? Alves Kablo kaç lot verir, eşit mi oransal mı? Hangi bankalarda var? Talep toplama tarihi..Alves Kablo halka arz ne zaman 2024? Alves Kablo kaç lot verir, eşit mi oransal mı? Hangi bankalarda var? Talep toplama tarihi..
Alves Kablo halka arz ne zaman 2024? Alves Kablo kaç lot verir, eşit mi oransal mı? Hangi bankalarda var? Talep toplama tarihi..

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bakırköy Sahil-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı açıldı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
CHP kara paraya düştü! Murat Ongun kuryelik yaptı... İmamoğlu hangi iş adamından bir çuval para aldı? | Bomba iddia fotoğraflı ifşa
FENERBAHÇE-PENDİKSPOR | CANLI ANLATIM
Başkan Erdoğan’dan İzmir’de CHP’ye ’DEM’li bombardıman... | Özgür Özel’e ’mazlum’ benzetmesi: Bay Kemal’in ahı tutuyor
Muhalif kimliği ile önce çıkan Nihat Genç, Burcu Köksal’a kapıyı gösteren CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu bombaladı: Sen kimsin lan
Başkan Erdoğan’dan başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere partililer tarafından hiçe sayılmasına: Bay Kemal’in ahı tuttu
İstanbul’u karış karış geziyor! Önce Üsküdar sonra Esenyurt! Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na: Yalancı ve tembel!
Ankara’da ağır DEM’lenme! CHP ve DEM’den Polatlı, Yenimahalle ve Bala’da Kandil uzlaşısı! DEM’li Öztürk Türkdoğan’dan itiraf Özgür Özel’den inkar
CHP-DEM hattındaki kirli ittifakta yeni perde| Sisler kalktı örtü yırtıldı! İşte CHP’nin İstanbul’da 17 ilçedeki PKK listesi
2024 Ramazan İmsakiyesi 30 Günlük: Sahur ve İftar Saatleri 81 il tüm liste Sahura ne zaman kalkılacak? Hangi ilde en uzun, hangi ilde en kısa oruç tutulacak?
Türkiye’nin konuştuğu trafik kazasında yeni detaylar! Tanık ifadelerine ulaşıldı! İşte canavar anne Eylem Tok ve oğlunun kaçışının perde arkası
CHP’deki krizde yeni perde | Ekrem İmamoğlu büyük panikte! DEM’i kaybetme korkusundan Tunç Soyer’e sarıldı!
Kiraya 21 bin TL indirim! Beyanname dönemi başladı! İşte 7 soruda vergi rehberi
Antalya’da terzi dükkanı FETÖ üssü çıktı | Güncel kripto rehberi ve finansal zincir deşifre oldu
CANLI TAKİP | Savaşın gölgesinde Ramazan! İsrail’in zulmü bitmiyor! Yüzbinlerce Filistinli açlık çekiyor
SON DAKİKA