Borsada Yeni Heyecan: 3 Şirket Bu Hafta Halka Arz Ediyor! 11-15 Mart 2024 Halka Arz Takvimi...

(n11) Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.

Biteks İplik San. ve Tic. A.Ş. (Ertelendi)

Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş. (Reddedildi)

Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. (İptal Edildi)

Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.

"Taslak halka arz" terimi henüz tam olarak kesinleşmemiş, plan aşamasında olan bir halka arz sürecini ifade eder. Yani, şirket halka arz planları yapıyor olabilir ancak süreç henüz kesinleşmemiş veya resmileştirilmemiş olabilir. Bu nedenle "taslak" sıfatı, sürecin belirli bir aşamada olduğunu ve henüz tamamlanmadığını belirtmek için kullanılır.