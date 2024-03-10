Borsada Yeni Heyecan: 3 Şirket Bu Hafta Halka Arz Ediyor! 11-15 Mart 2024 Halka Arz Takvimi...

Cem Zeytin A.Ş.
Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.
(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.
Alcas Metal Sanayi A.Ş.
Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.
Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.
(Global Tower) Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş.
Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Smm Tekstil A.Ş.
Hdm Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.
Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.
Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Netcad Yazılım A.Ş.
Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.
OutMedya İletişim A.Ş.
IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.
Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.
Sümer Faktoring A.Ş.
Omega Elektrik Pano A.Ş.
(n11) Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.
Biteks İplik San. ve Tic. A.Ş. (Ertelendi)
Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş. (Reddedildi)
Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. (İptal Edildi)
Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.
"Taslak halka arz" terimi henüz tam olarak kesinleşmemiş, plan aşamasında olan bir halka arz sürecini ifade eder. Yani, şirket halka arz planları yapıyor olabilir ancak süreç henüz kesinleşmemiş veya resmileştirilmemiş olabilir. Bu nedenle "taslak" sıfatı, sürecin belirli bir aşamada olduğunu ve henüz tamamlanmadığını belirtmek için kullanılır.