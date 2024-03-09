Tarihi Zirve İçin Fiyat Verdi! Altın Alacaklara Uyarı! 22, 18, 14 Ayar Altın Bilezik Bugün Kaç TL?

Altın uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının bu sene içinde tarihi rekorunu kırarak yatırımcısına kazandıracağını belirtiyor. Memiş'e göre, gram altının bu sene içinde ilk olarak 2 bin 500 TL, ardından 3 bin TL seviyelerine ulaşması bekleniyor. Ayrıca, ons altın için de "bu yıl içinde 2350 dolar hedefi" öngörülüyor, bu da altın yatırımcıları için büyük bir fırsat anlamına geliyor.