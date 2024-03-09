Tarihi Zirve İçin Fiyat Verdi! Altın Alacaklara Uyarı! 22, 18, 14 Ayar Altın Bilezik Bugün Kaç TL?

Mart Ayı için Beklentiler
Yılın ikinci ayında ons altında görülen dalgalanmaların, Mart ayında yaşanmayacağını ve bu durumun gram altın fiyatlarını hızlandıracağını, ayın ilerleyen günlerinde yaşanacak gelişmelere bağlı olarak Mart ayını 2.300 TL – 2.350 TL aralığında kapatacağı tahmin ediliyor. Bu tahminler, yatırımcılara altın alım-satım kararlarında yol gösterici olabilir.
Kapalıçarşı'da Altın Fiyatları
Altın fiyatları, yatırımcıların ve alıcıların sürekli gözlemlediği bir konu. Kapalıçarşı'da gram altın 2,391 lira, çeyrek altın 4,068 lira, yarım altın 8,104 lira, tam altın 16,757 lira, Ata altın 17,261 lira seviyesinde işlem görüyor.
Not: Bu makale, İslam Memiş'in yorumları ve altın piyasası analizleri hakkındaki haberlerden derlenmiştir. Yatırım tavsiyesi değildir.
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Canlı Altın Fiyatları