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Tarihi Zirve İçin Fiyat Verdi! Altın Alacaklara Uyarı! 22, 18, 14 Ayar Altın Bilezik Bugün Kaç TL?

Altın piyasaları, yatırımcıların sürekli takip ettiği ve geleceğe dair beklentileri yönlendiren önemli bir alan olarak dikkat çekiyor. Altındaki tarihi yükseliş, özellikle elinde altın bulunduran yatırımcıları "Altınlarımızı şimdi satalım mı?" sorusunu sormaya itiyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu konuda yatırımcılara yol gösterici açıklamalarda bulunuyor.

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Giriş Tarihi 09 Mart 2024, 14:40 Güncelleme 09 Mart 2024, 14:40
Tarihi Zirve İçin Fiyat Verdi! Altın Alacaklara Uyarı! 22, 18, 14 Ayar Altın Bilezik Bugün Kaç TL?

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Altın uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının bu sene içinde tarihi rekorunu kırarak yatırımcısına kazandıracağını belirtiyor. Memiş'e göre, gram altının bu sene içinde ilk olarak 2 bin 500 TL, ardından 3 bin TL seviyelerine ulaşması bekleniyor. Ayrıca, ons altın için de "bu yıl içinde 2350 dolar hedefi" öngörülüyor, bu da altın yatırımcıları için büyük bir fırsat anlamına geliyor.

Kuyumcu Hesabı! Mart Sonu Fiyatını Bugünden Açıkladılar!

Kapalıçarşı'nın kuyumcuları altın piyasasında yaşanan son gelişmeler ve geleceğe dair tahminleriyle dikkat çekiyor. Uzun yıllardır sektörde yer alan Altıntaş, altın fiyatlarının mevcut durumunu ve önümüzdeki dönem için beklenen trendleri değerlendirdi. Dolar kurunun etkisi altında şekillenen altın fiyatları, kuyumcuların tahminleri doğrultusunda seyrediyor. Ons altının desteklemesiyle 2.200 TL seviyelerinin görülmesi beklenirken, Mart ayının altın fiyatları açısından daha olumlu geçeceği öngörülüyor.

Şubat ayında yaşanan dalgalanmalara rağmen, Mart ayında ons altının daha stabil bir seyir izleyeceği ve bu durumun gram altın fiyatlarını olumlu etkileyeceği belirtiliyor. Kuyumcular ayrıca Mart ayının ilk yarısında 2.250 TL seviyesinin test edileceğini ve ay ortasında bu fiyata ulaşılacağını ifade ediyor.

Mart Ayı için Beklentiler

Yılın ikinci ayında ons altında görülen dalgalanmaların, Mart ayında yaşanmayacağını ve bu durumun gram altın fiyatlarını hızlandıracağını, ayın ilerleyen günlerinde yaşanacak gelişmelere bağlı olarak Mart ayını 2.300 TL – 2.350 TL aralığında kapatacağı tahmin ediliyor. Bu tahminler, yatırımcılara altın alım-satım kararlarında yol gösterici olabilir.

Güncel Altın Fiyatları

  • 22 ayar altın bileziğin alış fiyatı 2134,71 TL, satış fiyatı ise 2282,17 TL.
  • 18 ayar altın bilezik 1659 TL'den alınıyor ve 1902 TL'den satışa sunuluyor.
  • 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 1254 TL, satış fiyatı 1681 TL.

Kapalıçarşı'da Altın Fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcıların ve alıcıların sürekli gözlemlediği bir konu. Kapalıçarşı'da gram altın 2,391 lira, çeyrek altın 4,068 lira, yarım altın 8,104 lira, tam altın 16,757 lira, Ata altın 17,261 lira seviyesinde işlem görüyor.

Not: Bu makale, İslam Memiş'in yorumları ve altın piyasası analizleri hakkındaki haberlerden derlenmiştir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Herhangi bir yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanız
ve bir uzmana danışmanız önemlidir.

Canlı Altın Fiyatları

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