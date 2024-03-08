Halka arz takvimi, borsa işlemlerini yakından takip eden yatırımcılar ve piyasa analistleri tarafından büyük bir ilgiyle araştırılıyor. Bu takvim, yatırımcıların yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeleri ve portföylerini çeşitlendirmeleri için önemli bir kaynak olarak kabul ediliyor. Ancak, şirketlerin borsada işlem görmeye başlayacağı tarih de aynı derecede büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Odine Solutions Teknoloji halka arz ne zaman, talep toplama tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilenler...