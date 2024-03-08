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Odine Solutions Teknoloji halka arz ne zaman, talep toplama tarihleri belli oldu mu? Odine halka arz eşit mi, oransal mı?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ'nin halka arzını onayladı. SPK'nın haftalık bültenine göre, kurul, Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 30 liradan halka arz başvurusuna onay verdi. Peki, Odine Solutions Teknoloji halka arz ne zaman, talep toplama tarihleri belli oldu mu? Odine halka arz eşit mi, oransal mı? Hangi bankalardan alınacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 10:00 Güncelleme 08 Mart 2024, 10:00
Odine Solutions Teknoloji halka arz ne zaman, talep toplama tarihleri belli oldu mu? Odine halka arz eşit mi, oransal mı?

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Halka arz takvimi, borsa işlemlerini yakından takip eden yatırımcılar ve piyasa analistleri tarafından büyük bir ilgiyle araştırılıyor. Bu takvim, yatırımcıların yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeleri ve portföylerini çeşitlendirmeleri için önemli bir kaynak olarak kabul ediliyor. Ancak, şirketlerin borsada işlem görmeye başlayacağı tarih de aynı derecede büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Odine Solutions Teknoloji halka arz ne zaman, talep toplama tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilenler...

Sermaye Piyasası Kurulu, Odine Solutions Teknoloji'nin halka arzına onay verdi.

Borsa İstanbul'a yeni bir şirket daha geliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş'nin halka arzını onayladı. Buna göre şirketin payları 30 liradan talep toplama yöntemiyle satışa çıkacak.

Henüz talep toplama tarihi ve detaylar belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

BU HAFTA YENİ HALKA ARZ VAR MI?

Mogan Enerji Yatırım Holding AŞ'nin halka arzında 28-29 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde üç gün süreyle talep toplandı. Şirketin borsa işlem tarihi de belli oldu. Buna göre Şirket, "MOGAN" koduyla 7 Mart Perşembe günü Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Artemis Halı da 4 Mart Pazartesi ARTMS kodu ile Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

Not: Yatırım tavsiyesi değildir. Bu içerik güncel veriler baz alınarak hazırlanmıştır.

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