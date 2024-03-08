SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Emekli için süper duyuruyu ajanslar saat 12.02'de geçti! 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Nisan tarihleri son derece mühim...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine Toplantısı sonrasında emeklilere yönelik önemli bir haberi paylaştı. Başkan Erdoğan geçtiğimiz haftalarda artış müjdesini duyurmuştu. Bu yıl dini bayramlar öncesinde emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılıyor. Öte yandan Bakan Işıkhan milyonlar tarafından merak edilen ödeme tarihleriyle ilgili son bilgileri de paylaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 12:24 Güncelleme 08 Mart 2024, 12:24
Emekli için süper duyuruyu ajanslar saat 12.02’de geçti! 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Nisan tarihleri son derece mühim...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yaklaşık 16 milyon emekliyi ilgilendiren bu önemli gelişme 8. Yargı Paketi kapsamında Meclis'te kabul edildi. Böylece Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenen ikramiye tutarı 3 bin liraya yükseltildi. Bakan Işıkhan çarşamba günü saat 12.00 sularında emeklilerle ödeme tarihlerine ilişkin son bilgiyi de aktardı.

İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ

2024 yılında Ramazan Bayramı 10-12 Nisan tarihlerinde, Kurban Bayramı ise 16-19 Haziran tarihlerinde kutlanacak.

İkramiyeler bayramlardan önceki günlerde büyük ihtimalle Ramazan Bayramı için 1-9 Nisan ve Kurban Bayramı için 10-15 Haziran arasında emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Ancak kesin ödeme tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilan edilecek.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Bayram ikramiyesinden yararlanabilmek için ikramiyenin ödeneceği ayda aylık almaya hak kazanmış olmak gerekiyor.

Nisan ayında Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanmak isteyenler, Mart'ın sonuna kadar aylık başvurusunda bulunmalı. Bu şartlara uyanlar hem Ramazan Bayramı hem de Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 6 bin lira ikramiye almaya hak kazanacak.

Mart ayından sonra aylık başvurusu yapacak vatandaşlar için ilk ikramiye Kurban Bayramı'nda ödenecek. Haziran ayında ve sonrasında aylık başvurusunda bulunanlar ise önümüzdeki yıl bayram ikramiyesi almaya başlayacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de ’Köksal’an ’DEM’ krizinde intikam izi! Kılıçdaroğlu 1 Nisan öncesi somut adım attı... Ekrem İmamoğlu savaş açtı
Seçil Erzan dördüncü kez hakim karşısında! Muslera’dan ilk sözler: Beni sakinleştirmek için ’ünlü isimler var’ dedi
Tarım Kredi Grubu
Özgür Özel Eskişehir’de 10. Yıl Marşı eşliğinde heykel açtı
Başkan Erdoğan ile görüşecek! Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Türkye’ye geliyor
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kuyruklu yalanı belgelerle çöktü! Sıfırdan yaptık dediği metroların temelini 2017’de AK Parti attı
İnsani Yardım Vakfı
Son dakika: Karadeniz’e hızlı tren müjdesi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı
CHP’de Burcu Köksal krizi! DEM’e kapı kapalı dedi Ekrem İmamoğlu kudurdu! İşte Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Burcu Köksal arasındaki gece yarısı telefon trafiği
Katil Netanyahu kanlı Refah planı için gün sayıyor: Ramazan’da soykırım yapacağını dünyanın gözü önünde ilan etti! Ateşkes vaatleri boşa düşen Biden resmen Gazze ile dalga geçti
Okan Buruk’tan flaş stoper kararı! İşte Galatasaray’ın Rizespor maçı 11’i
Sapık FETÖ’cü imam 17 yaşındaki kızı istismar etti! Üstüne fotoğraflarla şantaja kalkıştı
Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Canavar anne Eylem Tok ve oğlu hakkında tutuklama kararı! ABD’ye kaçtıkları tespit edildi
CHP-DEM hattındaki kirli ittifakta yeni perde: İstanbul’dan sonra Ankara’da da Kandil Uzlaşısı!
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? | 8 Mart 2024 hava durumu
SON DAKİKA