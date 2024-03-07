8-9-10 Mart evde bakım maaşı yatan iller listesi 2024! Zamlı mart ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama

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Hak sahipleri, Mart ayı ödemeleri için Bakanlık tarafından gelecek olan açıklamaları bekliyorlar. Zira 8 Mart 2024 tarihinde zamlı evde bakım parasının yatıp yatmadığı ve ne zaman yatacağı gibi detaylar, bu destekten faydalanan aileler için oldukça önemli.

EVDE BAKIM MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU, KAÇ TL? Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımında yükseliş yaşandı. Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. Ocak zammı sonrası Ocak ve Haziran döneminde geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 5 bin 98 TL'den 7 bin 609 TL oldu.