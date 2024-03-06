DOLAR - ALTIN kuru CANLI DÖVİZ TAKİBİ! 7 Mart 2024 1 gram, çeyrek, tam altın- dolar ne kadar, kaç TL oldu? Kapalıçarşı için döviz uyarısı...

İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle: "Altın fiyatlarında hem ons altın hem gram altın tarafında sert yükselişler var. Her gün rekor tazeleyen bir yükseliş trendi var. Bu yükselişler bizim için sürpriz değil. Çünkü bu yıl 3000 TL seviyesi üzerinde rakamları beklemeyi devam ediyoruz."

"Ons altın 2070 dolardan başlatmış olduğu yükselişleri 2141 dolar seviyesine kadar devam ettirdi ancak çok hızlı yükselişler olduğu için ben yükselişleri sağlıksız gördüm. Teknik olarak ihlal edilen alanlar var. Tabiki yıl içinde 2350 dolar seviyesine kadar yükselişler olacak. Ancak bir günlük yükselişin bu kadar hızlı ve agresif olması tamamen fake yükseliştir. Dikkat etmek gerek."

"Takip edeceğimiz yeni bant aralığı 2050-2150 dolar. 2141 dolar seviyesi görüldü tekrar bu fiyattan satış gelmesi çok kuvvetli.Elimde dolarım var bu fiyattan altın alır mıyım? Cevabı ise hayır çünkü beklemek gerek. 2100 dolar seviyesi altına sarkınca kademeli olarak alırım. Ama ons fiyatından elimdeki dolarla altın almam. Kar satışlarını beklerim."

"2350 dolar seviyeleri göreceğiz ama yükselişlerin yavaş yavaş gerçekleşmesi lazım. Cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisi ve Fed Başkanının açıklamaları var. Dolayısıyla bahane yapıp tekrar 100 dolarlık satış gelebilir. Gram altın TL fiyatı dün serbest piyasalarda 2327 TL seviyesine kadar yükseldi. Ne yapılmalı? Dikkat edilmeli. Çünkü gram altın fiyatı agresif yükseldiği için düşüşleri de bi o kadar sert olabilir. Bir gün içinde 100 TL yükselmesi sağlıksız."