Ayçiçek yağı eski fiyatından satışa çıktı! O markete giden 4’er 5’er alıyor: 1,2,3,4,5 litre stoklarda bitmeden alın

En çok zamlanan ürünlerinden biri olan ayçiçek yağı, artık indirim listelerinin de gözdesi haline gelmiş durumda. Tüketiciler, bu indirimler sayesinde uzun zamandır bekledikleri ürünleri daha uygun fiyatlarla satın almanın mutluluğunu yaşıyorlar.

A101'in indirim listesinde yer alan ayçiçek yağları, tüketicilere cazip fiyatlarla sunuluyor. 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatları, 61 TL'ye kadar gerileyerek tüketicileri memnun etti. Bu indirim fırsatını kaçırmak istemeyenler, A101 online sitesine veya mağazalarına akın ederek stoklardan faydalanıyorlar.