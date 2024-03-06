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Ayçiçek yağı eski fiyatından satışa çıktı! O markete giden 4'er 5'er alıyor: 1,2,3,4,5 litre stoklarda bitmeden alın

Son zamanlarda sürekli artan fiyatlarıyla dikkat çeken ayçiçek yağı, beklenmedik bir şekilde dev indirimle raflarda yerini almaya başladı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte başlayan bu indirim furyası, tüketicileri sevindirirken market reyonlarında adeta bir ayçiçek yağı fırtınası estiriyor. Eskiden olduğu gibi fiyatlarını oldukça düşüren ayçiçek yağı, temel ihtiyaçlar kategorisindeki yerini tekrar sağlamlaştırıyor. Marketlerde yapılan bu indirimler sayesinde vatandaşlar, bütçelerine katkı sağlamanın yanı sıra temel ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılayabiliyorlar.

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 11:53 Güncelleme 06 Mart 2024, 11:57
Ayçiçek yağı eski fiyatından satışa çıktı! O markete giden 4’er 5’er alıyor: 1,2,3,4,5 litre stoklarda bitmeden alın

En çok zamlanan ürünlerinden biri olan ayçiçek yağı, artık indirim listelerinin de gözdesi haline gelmiş durumda. Tüketiciler, bu indirimler sayesinde uzun zamandır bekledikleri ürünleri daha uygun fiyatlarla satın almanın mutluluğunu yaşıyorlar.

A101'in indirim listesinde yer alan ayçiçek yağları, tüketicilere cazip fiyatlarla sunuluyor. 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatları, 61 TL'ye kadar gerileyerek tüketicileri memnun etti. Bu indirim fırsatını kaçırmak istemeyenler, A101 online sitesine veya mağazalarına akın ederek stoklardan faydalanıyorlar.

A101'in indirim listesinde yer alan bazı ürünler ve indirimli fiyatları şu şekilde:

Dore ayçiçek yağı 3 litre: 99,90 TL

Torku ayçiçek yağı 4,5 litre: 61,25 TL

Biryağ ayçiçek yağı 4,5 litre: 71,25 TL

Abalı ayçiçek yağı 4 litre: 139 TL

Komili ayçiçek yağı pet 4 litre: Eskiden 139,90 TL, Şimdi 119,90 TL

Vera ayçiçek yağı 2 litre: 87,50 TL

Bu indirimli fiyatlarla tüketiciler, bütçelerini korurken temel ihtiyaçlarını karşılamanın keyfini yaşıyorlar. Ancak stoklardaki azalma nedeniyle, indirimden faydalanmak isteyenlerin hızlı davranmaları gerekiyor.

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