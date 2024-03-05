SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

2024 4D'li taşeron işçi tediye ödemesi ilk ödeme kaç TL? Taşeron (4/D'li kamu) işçilerin 2024 yılı maaş zammı, yüzdelik dilim ve tayin hakkı!

Türkiye'de kamu ve taşeron işçileri için maaş zamları ve ilave tediye ödemeleri, her zaman olduğu gibi büyük bir merak ve beklentiyle takip ediliyor. "Kamu işçisinin maaş zammı ne kadar oldu?", "Taşeron işçilere yapılan ilave tediye ödemeleri ne zaman ve ne kadar?" gibi sorular, işçilerin ve genel kamuoyunun en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Bu ödemeler, hem çalışanların hayat standartlarını doğrudan etkileyen önemli bir faktör, hem de ekonomik istikrar açısından kritik bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 10:47 Güncelleme 05 Mart 2024, 10:47
2024 4D’li taşeron işçi tediye ödemesi ilk ödeme kaç TL? Taşeron 4/D’li kamu işçilerin 2024 yılı maaş zammı, yüzdelik dilim ve tayin hakkı!

Türkiye genelinde kamu ve taşeron işçilerini yakından ilgilendiren maaş zamları ve ilave tediye ödemeleri ile ilgili son gelişmeler merakla bekleniyor. Kamu işçilerine %45 zam yapıldı, taşeron işçileri için ise asgari ücret zammı geçerli oldu.

İlave Tediye Ödemelerinin Detayları

İlave tediye ödemeleri, genel ve katma bütçeli kamu kurumları, devlete ait şirketler ve kurumlar ile belediyelerde çalışan işçilere her yıl için bir aylık tutarında devlet tarafından verilen ikramiye ödeneğidir. 2024 yılında kamu işçilerine verilecek ilave tediyelerin ödeme takvimi şu şekilde belirlendi:

  • İlk yarısı 26 Ocak'ta,
  • İkinci yarısı ise 5 Nisan'da ödenecek.

Özellikle maden işletmelerinde yer altı işlerinde çalışan işçilere yönelik ilave tediyenin tamamı, 23 Aralık'ta verilecektir. Bu özel düzenleme, yer altı çalışanlarının zorlu koşullarını göz önünde bulundurarak yapılmıştır.

Zamlı Maaş ve Ödemeler

Asgari ücretli bir işçinin 13 günlük ödemesi, brüt olarak 4 bin 336 lira, net olarak ise 3 bin 100 lira olarak belirlendi. Bu ay için belirlenen en düşük ödeme miktarı 3 bin 100 lira olurken, brüt 15 bin lira maaş alan bir işçiye yapılan 13 günlük ödeme brüt 6 bin 500, net 4 bin 646 lira olarak hesaplandı.

Kamu işçileri için ise, 52 gün üzerinden hesaplanan en az brüt 17 bin 347, net 12 bin 401 lira ilave tediye ikramiyesi ödemesi yapıldı. Bu miktarlar, çalışanların hayat standardını yükseltmek ve ekonomik koşullara adapte olmalarını sağlamak amacıyla hesaplandı.

Zamlı ödemeler ve ilave tediye ile ilgili detaylar, resmi açıklamalar yapıldıkça güncellenecek. Kamu ve taşeron işçilerinin maaş ve ilave tediye zamları, ekonomik koşulların bir göstergesi olarak da değerlendiriliyor. Bu ödemeler, işçilerin yaşam maliyetlerine doğrudan etki ediyor ve ekonomik refah düzeylerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: MİT ve İstanbul Emniyeti’nden ortak operasyon! MOSSAD fareleri yakalandı! Aralarında özel dedektif Hamza Turhan Ayberk de var
Kaybedeceğim endişesi İmamoğlu’nun diline vurdu! AK Parti’ye oy veren ev kadınlarını ’kadından’ saymadı | İtiraf: İSKİ tam bir rezalet
Başkan Erdoğan’dan Gazze için kritik kabul: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı Külliye’de ağırlayacak
TAKVİM yazmıştı! İmamoğlu kurultay hazırlıklarına başladı: Özgür Özel’in yerine Gökhan Günaydın | Lansman yemeğinde birbirlerini yediler
EMEKLİ MAAŞINDA YÜZDE 21 ZAMMA DİKKAT! SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna zamlı maaşlar
Murat Kurum’dan İstanbul’a değer katacak vizyon! Kentsel dönüşüm, lojistik köyler, metrolar... | Lansman öncesi Başkan Erdoğan’la ne konuştu?
2 ay daha doğal gaz devletten! Berat Albayrak döneminde atılan adımlar meyvesini veriyor: Son 22 yılın en düşük seviyesi
Bir aile yok oldu! TEM Otoyolu’nda Pendik mevkiinde karşıya geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı: 2’si çocuk 5 kişi can verdi
Arda Güler Galatasaray’a mı transfer oluyor? Flaş gelişmeyi duyurdular
Tarım Kredi Kooperatif Market’ten Ramazan kampanyası! Temel gıdada fiyat sabitlendi! Süt, un, ayçiçek yağı, pirinç, mercimek...
HAVA DURUMU | Meteoroloji ve AFAD’dan peş peşe uyarı! 14 ilde sarı 2 ilde turuncu alarm! İstanbul’a çamur yağacak! | 5 Mart 2024 hava durumu
Murat Kurum AK Parti’nin yeni reklam filmini paylaştı: Algılar yıkılacak gerçekler kazanacak
Fener’in 2 yıldızı forma savaşını dostluğa çevirdi! Cengiz Ünder ve İrfan Can’dan çok güzel hareketler
Başkan Erdoğan’dan Irak için harekat sinyali: Sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz
Eşinden kurtulmak istedi Esra Erol’a katıldı! Selami Bey’in temizlik hikayesi olay oldu: Saç kıllarından ev görünmezdi
SON DAKİKA