1999-2001-2007 arası SGK’lılar kontrol etsin! Yaş şartı kadınlarda 40-54, erkeklerde 44-58 oldu! 3600-3617-3700 üstü primi olan...

Kısmi emeklilik, az primle emekli olmak isteyenler için bir fırsat sunar. Bu sistemde, sigorta başlangıç tarihine ve bağlı olunan kuruma göre belirlenmiş olan bir prim süresi bulunur. Bu süre, bazıları için 10 yıl, bazıları için 12.5 yıl, ve bazıları için de 15 yıl olabilir. Bu süreyi dolduranlar, kısmi emeklilik hakkını elde ederler.

10 YIL PRİMLE KİMLER, NASIL EMEKLİ OLABİLİYOR?

Kısmi emeklilik denilen imkanla 10 yıl prim ödeyenlere emeklilik yolu açılıyor. Bunun için ilk şart 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmak. İkincisi de SSK'lı olmak. Ayrıca 3600 prim gününü (10 yıl), 15 yılı (bu süre doldu) ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaşı da tamamlamak gerekiyor.

Emekli aylığı ise bu üç şarttan hangisi en son gerçekleşmişse, o tarihe göre belirlenen emeklilik yaşı doldurulduğunda verilmeye başlanıyor. 3 şartı tamamlama tarihine göre emekli aylığı yaşı kadınlarda 58'e ve erkeklerde 60'a kadar çıkıyor. Burada yaş şartı EYT düzenlemesi ile kaldırılmadı.