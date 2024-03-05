16 şirketten temettü kararı! 2024 TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ! BRKVY, EGPRO, KTLEV, ANHYT, TTRAK, AKSA, OTKAR, AGESA, SELEC...

Temettü ödeme takvimi, yatırımcılara şirketlerin performansına dair önemli bilgiler sunarken, finansal planlamalarını yapmalarına da olanak tanıyacak. İşte 2024 temettü ödeme takvimi...
Temettü ödeme takvimi, yatırımcılara şirketlerin performansına dair önemli bilgiler sunarken, finansal planlamalarını yapmalarına da olanak tanıyacak. İşte 2024 temettü ödeme takvimi...
TUPRAS TEMETTÜ ÖDEME TARİHİ!
Tüpraş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamaya göre Tüpraş, hisse başına brüt 10,38 TL, net 9,34 TL temettü ödemesi yapmayı genel kurula sunacak. Dağıtım tarihi 3 Nisan 2024, ödeme tarihi ise 5 Nisan 2024 olacak.
BRKVY - Birikim Varlık Yönetim A.Ş.
Temettü (Net): 0,2723 TL
Yüzde(%): %0,14
Tarih: 26.03.2024
EGPRO - Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.
Temettü (Net): 4,7930 TL
Yüzde(%): %2,51
Tarih: 26.03.2024
KTLEV - Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.
Temettü (Net): 1,4719 TL
Yüzde(%): %1,53
Tarih: 26.03.2024
ANHYT - Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
Temettü (Net): 2,0930 TL
Yüzde(%): %4,69
Tarih: 26.03.2024
TTRAK - Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.
Temettü (Net): 56,6621 TL
Yüzde(%): %7,31
Tarih: 01.04.2024
AKSA - Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.
Temettü (Net): 4,5000 TL
Yüzde(%): %4,67
Tarih: 03.04.2024
OTKAR - Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.
Temettü (Net): 5,4000 TL
Yüzde(%): %1,23
Tarih: 03.04.2024
AGESA - Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Temettü (Net): 1,5000 TL
Yüzde(%): %2,60
Tarih: 15.04.2024
SELEC - Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş.
Temettü (Net): 0,2250 TL
Yüzde(%): %0,42
Tarih: 18.04.2024