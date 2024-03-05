16 şirketten temettü kararı! 2024 TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ! BRKVY, EGPRO, KTLEV, ANHYT, TTRAK, AKSA, OTKAR, AGESA, SELEC...

Temettü ödeme takvimi, yatırımcılara şirketlerin performansına dair önemli bilgiler sunarken, finansal planlamalarını yapmalarına da olanak tanıyacak. İşte 2024 temettü ödeme takvimi...

TUPRAS TEMETTÜ ÖDEME TARİHİ!

Tüpraş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamaya göre Tüpraş, hisse başına brüt 10,38 TL, net 9,34 TL temettü ödemesi yapmayı genel kurula sunacak. Dağıtım tarihi 3 Nisan 2024, ödeme tarihi ise 5 Nisan 2024 olacak.