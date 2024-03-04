SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Taşeron (4/D'li kamu) işçilerin 2024 yılı maaş zammı, yüzdelik dilim ve tayin hakkı! 4D'li taşeron işçi tediye ödemesi 2024 ilk ödeme ne kadar?

Türkiye'deki kamu ve taşeron işçileri için maaş zamları ve ilave tediye ödemeleri, büyük bir merak ve beklenti konusu olmaya devam ediyor. "Kamu işçisinin maaş zammı ne kadar oldu, taşeron işçilere yapılan ilave tediye ödemeleri ne zaman ve ne kadar?" gibi sorular, işçilerin ve genel kamuoyunun en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Bu ödemeler, hem işçilerin hayat standartlarını doğrudan etkileyen önemli bir faktör, hem de ekonomik istikrar açısından kritik bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 08:16 Güncelleme 04 Mart 2024, 08:16
Taşeron 4/D’li kamu işçilerin 2024 yılı maaş zammı, yüzdelik dilim ve tayin hakkı! 4D’li taşeron işçi tediye ödemesi 2024 ilk ödeme ne kadar?

Türkiye genelinde kamu ve taşeron işçilerini yakından ilgilendiren maaş zamları ve ilave tediye ödemeleri ile ilgili son gelişmeler merakla bekleniyor. Kamu işçilerine %45 zam yapıldı, taşeron işçileri için ise asgari ücret zammı geçerli oldu.

İlave Tediye Ödemelerinin Detayları

İlave tediye ödemeleri, genel ve katma bütçeli kamu kurumları, devlete ait şirketler ve kurumlar ile belediyelerde çalışan işçilere her yıl için bir aylık tutarında devlet tarafından verilen ikramiye ödeneğidir. 2024 yılında kamu işçilerine verilecek ilave tediyelerin ödeme takvimi şu şekilde belirlendi:

  • İlk yarısı 26 Ocak'ta,
  • İkinci yarısı ise 5 Nisan'da ödenecek.

Özellikle maden işletmelerinde yer altı işlerinde çalışan işçilere yönelik ilave tediyenin tamamı, 23 Aralık'ta verilecektir. Bu özel düzenleme, yer altı çalışanlarının zorlu koşullarını göz önünde bulundurarak yapılmıştır.

Zamlı Maaş ve Ödemeler

Asgari ücretli bir işçinin 13 günlük ödemesi, brüt olarak 4 bin 336 lira, net olarak ise 3 bin 100 lira olarak belirlendi. Bu ay için belirlenen en düşük ödeme miktarı 3 bin 100 lira olurken, brüt 15 bin lira maaş alan bir işçiye yapılan 13 günlük ödeme brüt 6 bin 500, net 4 bin 646 lira olarak hesaplandı.

Kamu işçileri için ise, 52 gün üzerinden hesaplanan en az brüt 17 bin 347, net 12 bin 401 lira ilave tediye ikramiyesi ödemesi yapıldı. Bu miktarlar, çalışanların hayat standardını yükseltmek ve ekonomik koşullara adapte olmalarını sağlamak amacıyla hesaplandı.

Zamlı ödemeler ve ilave tediye ile ilgili detaylar, resmi açıklamalar yapıldıkça güncellenecek. Kamu ve taşeron işçilerinin maaş ve ilave tediye zamları, ekonomik koşulların bir göstergesi olarak da değerlendiriliyor. Bu ödemeler, işçilerin yaşam maliyetlerine doğrudan etki ediyor ve ekonomik refah düzeylerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplanıyor! Masada hangi konular var? Öğretmen ataması olacak mı?
Borçlanma yapana vergi iadesi: Kimler yararlanır? Ne kadar para geri alınır? EYT’lilere nasıl uygulanır?
Katil İsrail’de derin kriz! Ordu sözcülüğü ekibinin iki numarası Moran Katz ile çok sayıda yetkili istifa etti
E-ticarette rekabeti koruyan parasal eşikler artırıldı! Haksız uygulamalara geçit yok
Evlenene 4’lü destek! Çeyiz yardımı I Devlet katkısı I Faizsiz finansman I Kıdem tazminatı...
Tüketici örgütleri vatandaşları uyardı! İftar pazarı 40 milyara çıktı! İllerde menü fiyatları ne kadar?
ÖZEL | Okan Buruk’tan Fenerbahçe’nin ’yabancı hakem’ talebine yanıt!
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail yine yardım bekleyenleri vurdu! Onlarca ölü ve yaralı var
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla’da düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulundu
Şampiyonluk yolunda kritik 3 puan! Galatasaray, Beşiktaş’ı Dolmabahçe’de mağlup etti
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de seyirci jokeri yarışmacının sonu oldu! İşte o soru...
Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na okkalı yanıt: Sen git ‘liderim’ dediğin genel başkanını arkasından hançerlemeye devam et
Başkan Erdoğan’dan Muğla’da net yerel seçim mesajı: 31 Mart’ı milli irade bayramı ilan edeceğiz
Son dakika: İşte CHP ve DEM’in PKK uzlaşısının eseri! Esenyurt’a ’Kürt bölgesi’ dedi ortalık karıştı! PKK provokatörü gözaltında
Son dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıkladı: Gazze’de Ramazan’dan önce ateşkes için çabamız var
SON DAKİKA