Yıllık izin hesabına dikkat! EYT’liler nasıl izin kullanabilecek? Maaş kesintisi olur mu? İşte merak edilen soruların yanıtları...

■ 1 YILI DOLDURMAYAN İZİN YAPABİLİR Mİ? Yasa gereği 1 yılını doldurmayan bir çalışan izin kullanamıyor. Fakat işveren isterse işçilerine 1 yıl dolduktan sonra hak edeceği izin günlerini avans olarak kullandırabiliyor. Burada iznin tamamı da bir bölümü de kullandırılabiliyor.

■ PART-TİME ÇALIŞANLARIN İZİN HESABI NASIL OLUYOR?

Part-time çalışan işçilerin izin için gerekli 1 yıllık süreleri de işe başladıktan sonra geçen zaman olarak hesaplanıyor. Çalışmadıkları günler de bu hesabın içinde. Yani ilk işe başladıkları tarihten bu yana 1 yıl geçip geçmediğine bakılıyor.

■ İZİNLER NASIL KULLANILABİLİR?

Yıllık izin ilk bölümü 10 günden az olmamak üzere istenilen güne kadar bölünebilir. Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez.