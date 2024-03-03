Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2024? TÜİK 2 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar oldu? Mart ayı kira artış oranı belli oldu mu?

TÜİK tarafından açıklanan Ocak ayı enflasyon verisine göre Ocak ayı enflasyonu yüzde 6,70 oldu, yıllık enflasyon ise yüzde 64,86'ya yükseldi.

GEÇTİĞİMİZ AYIN KİRA ZAMMI KAÇ OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ocak ayında enflasyon yüzde 64,86 oldu. Kira artış oranı ise yüzde 54,72 olarak belirlendi. İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 54,72 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 54,72 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek.

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

İŞYERİ KİRA HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %53,86

Kira Artış Tutarı: 5.386,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 15.386,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 184.632,00 TL