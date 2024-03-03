SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2024? TÜİK 2 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar oldu? Mart ayı kira artış oranı belli oldu mu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Şubat ayına ait enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaşmak için geri sayıma başladı. Enflasyonun ekonomik istikrara etkisi merakla bekleniyor. Peki, Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2024? TÜİK 2 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar oldu? Mart ayı kira artış oranı belli oldu mu? İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Mart 2024, 12:55 Güncelleme 03 Mart 2024, 12:55
Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2024? TÜİK 2 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar oldu? Mart ayı kira artış oranı belli oldu mu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), uzun süredir merakla beklenen 2024 Şubat ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Enflasyon verileri, ekonominin sağlığı ve istikrarı hakkında önemli ipuçları sunarak piyasaların da yakından takip ettiği bir gösterge olarak öne çıkıyor.

TÜİK ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamları 4 Mart Pazartesi saat 10:00'da açıklanacak.

2 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar oldu?

4 Mart Pazartesi enflasyon oranın açıklanmasıyla birlikte enflasyon farkı da ortaya çıkacak.

ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Şubat ayı enflasyon beklenti ortalaması 4,04 olurken en düşük 3,40 en yüksek ise 5,00 olarak açıklandı.

OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK tarafından açıklanan Ocak ayı enflasyon verisine göre Ocak ayı enflasyonu yüzde 6,70 oldu, yıllık enflasyon ise yüzde 64,86'ya yükseldi.

MART AYI KİRA ZAMMI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin enflasyon rakamlarını 4 Mart Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Kira artış oranını da enflasyon rakamları açıklandıktan sonra belli olacak. Kira artış sınırlaması Temmuz 2024'e kadar devam diyor.

GEÇTİĞİMİZ AYIN KİRA ZAMMI KAÇ OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ocak ayında enflasyon yüzde 64,86 oldu. Kira artış oranı ise yüzde 54,72 olarak belirlendi. İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 54,72 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 54,72 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek.

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

İŞYERİ KİRA HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %53,86

Kira Artış Tutarı: 5.386,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 15.386,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 184.632,00 TL

KONUT ÖRNEK HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 2.500,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 12.500,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 150.000,00 TL

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Yangın sonrası 15 günde evi teslim edilen Manavgatlı İbrahim Amca Murat Kurum’u anlattı: Benim oğlum İstanbul’u başka bir İstanbul yapacak
CANLI TAKİP | Gazze için ateşkes görüşmeleri Kahire’de başlıyor! Soykırımcı İsrail bir gecede 14 Filistinliyi öldürdü
CHP’yi ’dipten’ saran korku! Öndeyiz algılı ısmarlama anketlere bir de böyle bakın... İmamoğlu ve Yavaş endişeli, Kılıçdaroğlu kararlı
Beşiktaş Galatasaray derbisine saatler kaldı! İşte muhtemel 11’ler
EMEKLİYE %50 ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİ | 3+3 bin TL hesaplarda olacak! Ödeme tarihleri belli oldu! Kim, ne kadar alacak?
CHP’nin ittifak ortaklarına bakın! HDP/DEM’li Remziye Tosun’dan PKK’lı leş ’Çiyager’e methiyeler
CHP’li Mansur Yavaş’ın Güdül mitingi için götürdüğü personel AK Parti bürosuna saldırdı
Özgür Özel’den skandal! Bedelli askerlik yapanları hedef aldı... CHP ’bedelli’ Hüseyin Can Güner için Çankaya’da kimlerden oy isteyecek?
Yıllık izin hesabında yeni tarife! 1-5 yıl arasında çalışanlar dikkat: Maaş kesintisi olur mu? EYT’liler bu tarihlerde...
Başkan Erdoğan’ın il ziyaretleri sürüyor! Antalya’dan sonra sıra Muğla’da
Biden’dan peş peşe iki skandal! Önce Gazze ile Ukrayna’yı karıştırdı sonra İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi öptü
TBMM’de kabul edilen 8’inci yargı paketinde neler var? Örgüt yandaşına af yok, devlete karşı suç işleyene hapis cezası var
Başkan Erdoğan’dan Antalya Şehir Hastanesi’nin resmi açılış töreninde önemli açıklamalar
CHP’li Aytuğ Atıcı, terör partisi DEM ve CHP ortaklığını itiraf etti: Açık açık herkesin gözü önünde ittifak yaptık
CHP’li Özgür Özel’in ikiyüzlü Filistin siyaseti: Hamas’ı terör örgütü ilan etti Gazze’ye yardıma karşı çıktı | CHP’li belediyelerin katil İsrail ile kardeşlik protokolü
SON DAKİKA