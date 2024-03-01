Sosyal yardım alanlara Ramazan Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Aile destek, evde bakım, engelli, dul maaşı alana bayram ikramiyesi var mı?

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Ramazan Bayramı yaklaşırken vatandaşların gözü kulağı sosyal yardımlar ve bayram ikramiyeleri ile ilgili haberlerde. Özellikle emekliler ve çeşitli sosyal yardım alan vatandaşlar, kendilerine yapılacak ödemelerle ilgili detayları merak ediyorlar. Peki, 2024 yılında bayram ikramiyesi alacak olanlar kimler? Aile desteği, Sosyal Ekonomik Destek (SED), evde bakım yardımı ve memur emeklisi maaşı alanlara ikramiye ödenecek mi? İşte bu konuda bilmeniz gereken her şey...
Kimler Bayram İkramiyesi Alacak?
Bayram ikramiyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alan vatandaşlara ödenmektedir. Aynı zamanda, SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesinden faydalanacaktır.
Bunlar dışında aile destek, evde bakım maaşı alanlar için ikramiye söz konusu değil.
İkramiye Ödemeleri Kimleri Kapsıyor?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alan vatandaşlar bayram ikramiyesi alacak. EYT düzenlemesiyle emekli aylığı bağlananlar da bu ödemelerden yararlanacak.