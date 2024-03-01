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Mart 2024 güncel kırmızı et fiyat listesi: 1 kilo et kaç para, ne kadar? Dana eti, kıyma, kuzu, biftek, bonfile kaç TL oldu? KARKAS-Et ve Süt Kurumu fiyat tablosu!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, A Haber'e yaptığı özel açıklamalarda, son dönemde gündemde olan et fiyatlarındaki artış konusuna değindi. Türkiye'nin et arz talep dengesinde bir ihtiyacın bulunmadığını belirten Bakan Yumaklı, tüketicilerin karşı karşıya olduğu yüksek fiyatlar konusunda adımlar atacaklarını vurguladı. Peki, et fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 11:14 Güncelleme 01 Mart 2024, 11:14
Mart 2024 güncel kırmızı et fiyat listesi: 1 kilo et kaç para, ne kadar? Dana eti, kıyma, kuzu, biftek, bonfile kaç TL oldu? KARKAS-Et ve Süt Kurumu fiyat tablosu!

Son birkaç ay içinde Türkiye'de kırmızı et fiyatlarında yaşanan artışlar, vatandaşların bütçelerini zorlamaya başladı. Kırmızı etteki yüksek fiyatlar karşısında alternatif arayışına giren vatandaşlar, tavuk etine yönelirken bir şokla daha karşılaştılar. Kırmızı et fiyatlarındaki yükselişin ardından tavuk eti talebinde önemli bir artış yaşandı. Ancak, tavuk etinde de son dönemde yaşanan fiyat artışları, tüketicileri adeta şoke etti.

ET FİYATLARI GÜNCEL

Bölge Dana(Esk. Hariç) Kuzu(Esk. Hariç) Dana Kuzu
Ege Bölgesi
Akdeniz Bölgesi
Marmara Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Karadeniz Bölgesi
Ortalama
Geçen Aya Göre Değişim Oranı (%)
Geçen Yıla Göre Değişim Oranı (%)

Ramazan ayına sayılı günler kala Rekabet Kurulu iftar sofraları için harekete geçti. Kırmızı ette fahiş fiyat artışları için soruşturma başlatan kurum beyaz et sektöründe de 4 koldan soruşturma yapıyor. 2023'ün son aylarında gelen şikayetler üzerine harekete geçen kurum, yaptığı incelemeler sonucunda 10 şirketin rekabeti ihlal ettiğini tespit etti. Kurum başkanı Birol Küle, et üreticilerini ağır yaptırımlar konusunda uyardı.

15 GÜNDE 2 ZAM BİRDEN

Geçtiğimiz yıldan bu yana fiyatları artan ve rekor seviyeye gelen kırmızı ete son 15 günde iki zam daha geldi. Bazı ürünlerin kilosu ise bin lirayı geçti. Ramazan ayı öncesi şikayetler giderek artıyor.

BAKAN A HABER'E KONUŞTU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son dönemde gündemde olan et fiyatları konusunda A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin et konusunda arz talep ihtiyacı olmadığını ifade eden Bakan Yumaklı et fiyatlarındaki fahiş artış konusunda da adım atacaklarını belirtti. Bakan Yumaklı bu artışların miktarla ya da faaliyetle açıklanamayacağını söyledi.

ÜRETİM TÜRKİYE İÇİN YETERLİ

İbrahim Yumaklı'nın öne çıkan açıklamaları:

"Biz bu defalarca dile getirdik. Bir kez de A Haber vasıtasıyla kamuoyuna iletmiş olalım. Ülkemizin hem bitkisel üretimde hem de hayvansal üretimde arz güvenliği ile ilgili problemi yok. Ülkemizin insanın ihtiyacı kadar bitkisel ve hayvansal üretim yapılmaktadır. Biz bu kapasiteye sahibiz. Ancak som dönemde et üzerinden bir tartışma var.

FİYATLAR MANİPÜLE EDİLİYOR

Biz bununla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı ile birlikte ortaklaşa bir çalışma yürütüyoruz. Maliyetlerle ifade edilemeyecek fiyat artışlarının engellenmesi için çalışıyoruz. Rekabet Kurulu da bir açıklama yaptı. Bu fiyat artışlarının miktarla ya da üretimle açıklanamayacak şekilde manipüle edildiğine dair tespit yapıldı. Biz de bunu ifade ediyoruz.

FIRSATÇILARA UYARI

Türkiye'nin bitkisel üretimi de hayvansal üretimi de yeterlidir. Bununla ilgili hiçbir endişemiz ya da problemimiz yok. Ancak Ramazan öncesi fırsatçılığı dahil olmak üzere buradan haksız kazanç elde etmek isteyenler varsa bütün ilgili kurumlar gereğini yapacak."

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