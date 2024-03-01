SON DAKİKA





Vefat eden eşinin emekli aylığının yüzde 50'si oranında dul aylığı bağlanmış kişiye bin 500 lira; yüzde 25'i bağlanmış çocuğuna ise 750 lira ikramiye ödenecek. Eşi vefat etmiş olan, herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar, aylık oranları yüzde 75 olduğundan 2 bin 250 lira ikramiye alacak.





▼ SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ BAĞLANANLAR NE KADAR ALACAK?

İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 750 lira, yüzde 45 olanlara bin 350 lira ikramiye yatırılacak.





▼ 2 AYLIK ALANA NE VERİLECEK?

2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Örneğin; hem kendi emekli aylığı olan hem de vefat eden eşinden yüzde 50 ölüm aylığı bağlanan kişiye sadece emekli aylığı kapsamında 3 bin lira ödenecek. Emekli aylığıyla birlikte sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara da emekliliğinden dolayı 3 bin lira verilecek.





▼ KİMLER BU YIL ÇİFT İKRAMİYE ALACAK?

İkramiye için ön şart, bayramın içinde olduğu ayda aylık alıyor olmak. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. Bu yıl ilk bayram Nisan ayında. 31 Mart'a kadar başvuranlar, emekli aylıkları 1 Nisan itibariyle bağlanacağından, Ramazan Bayramı ikramiyesini yani bu yılki çift ikramiyeyi alabilecek.