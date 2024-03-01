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“Büyüyen Türkiye, yabancı yatırımcının da dikkatini çekiyor”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2023 yılı büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, “Ciddi bir büyüme kaydedildi bu önemli ama şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Yüzde 4,5 büyüyen bir Türkiye, yabancı yatırımcının da dikkatini çekiyor. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerinin dış yatırımcının tercihini olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum” dedi.

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Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 17:23 Güncelleme 01 Mart 2024, 17:23
“Büyüyen Türkiye, yabancı yatırımcının da dikkatini çekiyor”

BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin özellikle finans ve sigortacılık alanında güçlü bir performans sergilediğini söyledi. Erkan Kork, büyümenin yılın tamamında Orta Vadeli Programda (OVP) öngörülen rakamın üzerinde yüzde 4,5 olarak gerçekleşmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Türkiye ekonomisinin geçen yıl yaşanan küresel ve bölgesel zorluklara rağmen büyümesini 14'üncü çeyrekte de devam ettirdiğini ifade ederek, "Rakamlar istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme açısından oldukça pozitif bir tablo ortaya koyuyor. Büyümeye en büyük desteğin finans ve sigortacılık sektörü tarafından verilmesini ise çok değerli buluyorum" diye konuştu.

"GSYH VERİLERİ YABANCI YATIRIMCININ TERCİHİNİ OLUMLU ETKİLEYECEK"

Büyümede yatırımlardaki artışın da önemli bir paya sahip olduğunu ifade eden Erkan Kork, "Sanayi tarafında makina ve teçhizat yatırımları baza alınır. Bu kalemde yüzde 14'lük ciddi bir büyüme kaydedilmiş bu önemli ama şunu da göz ardı etmemek gerekiyor; yüzde 4,5 büyüyen bir Türkiye, yabancı yatırımcının da dikkatini çekiyor. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerinin dış yatırımcının tercihini olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Türkiye sağlam ve hızlı büyüyen bir ülke, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yaptığı reformlarla yatırım ortamını güncel tutuyor" dedi.

'FİNTEK ALANINDA YENİ YATIRIM HABERLERİ GELEBİLİR'

Türkiye'nin geçen yıl çekilen doğrudan yabancı yatırımın çok daha üzerinde bir yatırım çekeceğine inandığını kaydeden Erkan Kork, "Uluslararası yatırımcının Türkiye'ye ilgisini başta Avrupa ve Körfez ülkeleri olmak üzere gittiğimiz her yerde gözlemliyoruz. Bu sene yatırımların daha da hız kazanabileceğini düşünüyorum. Özellikle finansal teknoloji alanında büyük yatırım haberleri gelebilir. Bu bağlamda çok pozitif bir eğilim var, yatırımcının ilgisi artarak devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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