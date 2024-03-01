1-2-3-4 Mart 2024 evde bakım maaşı yatan iller listesi: Mart ayı zamlı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

Mart 2024 itibarıyla Türkiye genelinde evde bakım maaşı alanların merakla beklediği bilgiler sonunda açıklandı. Sosyal destek ödemelerine yapılan zam, evde bakım aylığı tutarlarını da etkiledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, zamlı evde bakım maaşlarının ne zaman yatacağı ve bu ödemelerin tutarlarına ilişkin detaylar kamuoyuyla paylaşıldı.

Yüzde 49,25 Oranındaki Memur Zammıyla Birlikte Yeni Hesaplamalar Memur zammının yüzde 49,25 oranında artırılması, evde bakım maaşlarına yönelik hesaplamaları da etkiledi. Yapılan bu yeni hesaplamalar sonucunda, Mart ayında geçerli olacak evde bakım maaşlarının miktarı belirlendi. Buna göre Ocak ve Haziran döneminde geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 5 bin 98 TL'den 7 bin 609 TL oldu.