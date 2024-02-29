SGK uzmanları şifreleri açıkladı! 2024 yılında 3600-4800 günden emeklilik için bunları yapmak yeterli

Pek çok kişinin hayali olan erken emeklilik sigorta başlangıç tarihi gibi kritik faktörlere bağlı olarak şekilleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan esnek emeklilik şartları vatandaşların bu hayallerine bir adım daha yaklaşmalarını sağlıyor. Ancak bu imkanlardan faydalanabilmek için birtakım özel şartların yerine getirilmesi gerekiyor. SGK'nın sunduğu erken emeklilik şartları, kişilerin sigorta başlangıç tarihlerine ve çalışma geçmişlerine göre değişiklik gösteriyor.