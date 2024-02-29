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SGK uzmanları şifreleri açıkladı! 2024 yılında 3600-4800 günden emeklilik için bunları yapmak yeterli

Erken emeklilik doğru planlama ve bilinçli adımlarla ulaşılabilir bir hedef haline gelebiliyor. Bu sürecin anahtar noktası sigorta başlangıç tarihi ve çalışma geçmişi gibi kritik faktörlere bağlı olması. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan esnek emeklilik şartları vatandaşların bu hayallerine bir adım daha yaklaşmalarını sağlıyor. Ancak bu imkanlardan faydalanmak için birtakım özel şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

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Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 11:14 Güncelleme 29 Şubat 2024, 11:14
SGK uzmanları şifreleri açıkladı! 2024 yılında 3600-4800 günden emeklilik için bunları yapmak yeterli

Pek çok kişinin hayali olan erken emeklilik sigorta başlangıç tarihi gibi kritik faktörlere bağlı olarak şekilleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan esnek emeklilik şartları vatandaşların bu hayallerine bir adım daha yaklaşmalarını sağlıyor. Ancak bu imkanlardan faydalanabilmek için birtakım özel şartların yerine getirilmesi gerekiyor. SGK'nın sunduğu erken emeklilik şartları, kişilerin sigorta başlangıç tarihlerine ve çalışma geçmişlerine göre değişiklik gösteriyor.

SGK uzmanları 3600 ila 4800 gün emeklilik için şu formülleri öne sürüyor:

📌 10 YILLIK SİGORTALILIKLA EMEKLİLİK FIRSATI

SGK, 10 yıl (3600 gün) sigortalılık süresi olan vatandaşlara yönelik olarak yaştan emeklilik imkanı sunuyor. Bu, prim günü yetersiz ancak yaş itibarıyla prim tamamlama şansı olmayan kişiler için büyük bir fırsat anlamına geliyor.

🔴 YAŞTAN EMEKLİLİK İMKANLARI GENİŞLİYOR

Yaştan emeklilik, prim gün sayısı yetersiz olan ancak yaş itibarıyla bu günleri tamamlama imkanı kalmayan bireyler için tasarlanmış bir sistemdir. Bu sistem, ilk sigortalılık tarihine göre değişiklik gösteren şartlara tabidir.

🔵 İLK SİGORTALILIK TARİHİ NE ANLAMA GELİYOR?

Erken emeklilikte ilk sigortalılık tarihi, bireyin çalışma hayatına başladığı ve sosyal güvenlik primi ödemeye başladığı ilk gün olarak kabul edilir. Bu tarih, emeklilik koşullarının belirlenmesinde belirleyici bir faktördür.

📌 Kadınlar için: 9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olan kadınlar, 50 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilirler.
📌 Erkekler için: 9 Eylül 1976'dan önce ilk kez sigortalı olan erkekler, 55 yaşında ve 3600 gün primle emekli olabilirler.

🔴DİĞER KİŞİLER İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Daha sonraki tarihlerde sigortalı olan kişiler için de 10 yıllık sigortalılık süresiyle emeklilik imkanı bulunmaktadır. Ancak, bu durumda 15 yıl sigortalılık ve belirli bir yaş şartının da yerine getirilmesi gerekmektedir.

📌 Örnek Durum: 1 Ocak 1990 tarihinde sigortalı olan bir erkek, 3600 gün primini 1 Ocak 2018'de tamamlamışsa, 15 yıl sigortalılık süresi ve 60 yaşını doldurma şartıyla yaştan emekli olabilir.

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